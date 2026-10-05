Arhiv kolektivnega spomina

Težko je verjeti, da bomo na referendumu glasovali o tem, ali bomo našo javno televizijo prepustili trgu, kar na dvomilijonskem trgu pomeni potop. Zato je Metod Pevec, eden izmed številnih slovenskih ustvarjalcev, ki so dvignili glas proti, zapisal: »Slovenci žal ne cenimo svojega javnega, pa čeprav je samo to res naše, zares nacionalno. Vse, kar je privatno, gre lahko jutri v tuje roke. Glasovati proti RTV-prispevku je zato milo rečeno nedomoljubno.« DOBRO JUTRO A prav mnogi tisti, ki se najbolj strastno trkajo po prsih in poudarjajo svojo slovenskost, bi v isti sapi želeli ukiniti tisto, kar je arhiv našega kolektivnega spomina, torej naše zgodovine, naše kulture, filmov, knjig, glasbenih dogodkov, gledališča in, ja, otroških oddaj in filmov ... Arhiv, po katerem bodo tisti, ki ...