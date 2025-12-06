Pomaranče, rožiči in šiba

Marsikaterega otroka so danes zjutraj pričakale dobrote in darila prvega od decembrskih dobrih mož. Nikoli ne manjkajo sladkarije, pomaranče in suho sadje. Miklavž, škof iz Mire v Mali Aziji, danes je to Demre v Turčiji, je verjetno pri otrocih najbolj priljubljeni svetnik.

Ko smo bili otroci, smo doma vedno pisali Miklavžu in mu pripravili krožnike. Vsakega 6. decembra zjutraj je bilo najlepše priti v kuhinjo, kjer so se svetlikali čokoladni Miklavži, zaviti v bleščeč papir. Vsak je dobil eno pomarančo, suhe fige, kakšne nogavice in seveda rožiče. Tega nikoli nisem razumela, ker mi ni bilo jasno, kdo pri milem bogu bi to jedel. Očitno je Miklavž to nosil za mami, ki jih obožuje … Enkrat sva s sestro, takrat še nisva imeli mlajše sestre, dobili paket kinderjajc, ki so bila pakirana po tri skupaj. Kako ni mogel prinesti dveh paketov? No, za taka blasfemična vprašanja je bila vedno na mizi šiba …

Miklavž je stalnica v naši družini še zdaj, ko imamo same svoje otroke. Ostaja zvest tradiciji s pomarančami, celo rožiči, in nikoli ne pretirava. Bistvo ni v količini in veličini, ampak v pozornosti. V tistem svetlikajočem se odblesku, ko na kuhinjski mizi še pred prižigom luči opaziš, da je nekdo namenil nekaj zate. In zagotovo ni (le) šiba.

Do konca decembra bodo nekateri otroci dobili še veliko daril, ne nazadnje nas čakata še dva dobra moža. V vsej tej potrošnji morda ni slabo pomisliti na legendo, da naj bi Miklavž ponoči skozi okno, skrivoma, trem obubožanim dekletom vrgel vsaki svojo doto. Zgolj zato, da bi pomagal. Bodimo še mi Miklavži, pa čeprav za božič ali novo leto. Lahko se pridružimo akcijam, kot je celjska Božičkova tovarna daril, lahko vse opravite prek spleta ali pa pridete v evropsko božično mesto in poskrbite, da bodo prazniki lepši še za enega otroka in da bo tudi šiba zagotovo samo čokoladna.