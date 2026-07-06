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    Dobro jutro

    Ni lahko biti kreten

    Mika me, da bi »primerka«, ki se abonira na prehitevalni pas in blenda od daleč, pocukal za rokav in vljudno vprašal, ali se kreteni zavedajo, da so kreteni.
    Kako lahko odvržeš belo tehniko sredi gozda? FOTO: UI
    Galerija
    Kako lahko odvržeš belo tehniko sredi gozda? FOTO: UI
    Peter Zalokar
    6. 7. 2026 | 05:00
    3:37
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    Od nekdaj me »fascinirajo« ljudje, ki naredijo vse, kakor se jim zdi in se ne ozirajo na druge. Kot da so edini na svetu, kot da je njihov čas vreden več. Po domače jim rečemo – »kreteni«. Da ne bo pomote, tukaj ne mislim na medicinsko stanje, ampak osebnostno lastnost.

    RUBRIKA DOBRO JUTRO

    Kako se počutijo v svoji koži, kako se vidijo sami, ko jih drugi gledajo s prezirom? Zakaj jim občutki drugih pomenijo toliko kot talibanom osmi marec?

    Zamika me, da bi »primerka«, ki se je aboniral na prehitevalni pas in od daleč utripa z dolgimi lučmi (blenda), ko pri 130 km/h prehitevaš tovornjak, nakar takoj zatem, ko mu kot defenzivni voznik vendarle prepustiš prostor, zavije na črpalko, pocukal za rokav. Vljudno bi ga vprašal, ali se kreteni sploh zavedajo, da so kreteni.

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    Japonci

    Si mogoče zatem, ko pred nosom izmaknejo parkirno mesto nekomu, ki je ravno vklopil smerokaze ob vožnji vzvratno, ponosno rečejo: »O, kakšen kreten sem jaz!?« Si v trgovini, potem ko kot zadnji v vrsti prehitijo vse, ko se odpre nova blagajna, rečejo: »Kako lepo je biti kreten.« Se hihitajo, ko v gozdičku odvržejo odsluženi pralni stroj? Ali pa, ko si okrog 40 let stare prikolice v kampu na Krku postavijo dva metra visoko ograjo, si mar rečejo zadovoljno: »Takšnih pa ne delajo več.«

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    Rabutanje

    Včasih sem se prav želel znajti v njihovi glavi, da bi videl, kako se vrtijo ti koleščki. Ker ni v moji naravi, si tudi ne znam predstavljati, kakšen je občutek, ko nalašč povoziš lužo in zaliješ pešca; kako je, ko v piceriji za mizo razlagaš, kako so moški po naravi lovci, ženske pa iščejo le varnost, da lahko z rojevanjem izpolnijo svoje edino poslanstvo; ko na proslavi za dan državnosti izžvižgaš predsednico države ...

    Fotografija je simbolična in ni usmerjena zoper lastnike črnih beemwejev. FOTO: UI
    Fotografija je simbolična in ni usmerjena zoper lastnike črnih beemwejev. FOTO: UI

    V teh vročih dneh opažam, da ljudje postajajo še bolj nestrpni in imajo krajšo vžigalno vrvico. Trčenje planetov nastane, ko se najdeta dva kretena. Tudi za najmanjšo stvar, kot je hupanje v koloni ali pri zeleni na semaforju, lahko hitro zapojejo pesti, pa četudi imata oba v avtu otroke, ki srkajo vedenjske vzorce.

    Kakor koli že, nedavno se nisem mogel upreti skušnjavi, da bi bil vsaj za hip ta pravi – kreten. Bilo je v Madridu, kjer ob 17. uri odprejo muzej Prado za obiskovalce, ki si lahko brezplačno ogledajo umetnine. Naiven, kot sem, sem prišel ob 16.55. Pred muzejem in okrog njega se je vila kilometer dolga vrsta mirno in kulturno čakajočih ...

    Pa sem si rekel: zdaj ali nikoli! Vrinil sem se med skupino starejših gospa dokaj blizu vhoda, gledal v zrak in si požvižgaval, kakor da ni nič. Malo je manjkalo, pa bi jih dobil po »betici« s torbicami, pahljačami, tudi dežnikom. Ravno še pravočasno sem jim dal vedeti, da je samo šala, in smo se vsi skupaj nasmejali. Sem pa spoznal, da biti kreten le ni tako lahko.

    Vsaj ne za vsakogar.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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