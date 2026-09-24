Znanje, ki ga čakaš

Svet se od objave rezultatov raziskave Pisa ukvarja s slabimi dosežki petnajstletnikov. Minister za izobraževanje je na novinarski konferenci predstavil svojih deset zapovedi in med drugim pojasnil, da poklicna pot ni manjvredna. »Dober tehnik, dober obrtnik, dober mojster je za družbo bolj dragocen – to govorim kot sociolog – kot diplomant študijskega programa na univerzi, ki mu ne daje uporabnega znanja.« Postavil je vprašanje: »Kdaj ste poskušali zelo na hitro najti vodovodarja ali električarja?« Mimogrede: tudi na poseg pri maksilofacialnem kirurgu čakate leto dni … Gremo k praksi. K mami sta ta teden prišla serviserja popravit pečico in električni vžig na plinskem štedilniku. Dela sta imela za manj kot pet minut, na obisku pa sta bila več kot pol ure, ker ju je zafrkaval prenosni ...