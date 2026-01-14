  • Delo mediji d.o.o.
    Dobro jutro

    Za nekatere jedi je treba dozoreti

    Kot včeraj se spomnim, kako sem zavonjala prekajeno meso, na štedilniku zagledala mamin »ta veliki« lonec in vedela, da je v njem skoraj gotovo: ričet.
    Ker na maminem meniju ni bilo alternative, sem seveda vselej pojedla malo ričeta, veliko kruha, nič mesa. FOTO: Štefka Kop/Slovenske Novice
    Galerija
    Ker na maminem meniju ni bilo alternative, sem seveda vselej pojedla malo ričeta, veliko kruha, nič mesa. FOTO: Štefka Kop/Slovenske Novice
    Beti Burger
    14. 1. 2026 | 05:00
    2:37
    A+A-

    Za nekatere jedi je treba dozoreti, odrasti, premišljujem, ko jem ričet, ki sem si ga skuhala za več dni. In ko žlico za žlico nosim v usta to toplo jed, ki pogreje v pravi zimi, kakršno imamo zdaj, premišljujem, kako se nam, ko odraščamo, spreminja okus; za različne stvari, ljudi, jedi.

    Kot včeraj se spomnim, kako sem zavonjala prekajeno meso, na štedilniku zagledala mamin »ta veliki« lonec in vedela, da je v njem skoraj gotovo: ričet. Že vonj mesa, ki ga nikoli nisem imela prav rada, četudi zadnja leta razširjam svoje okuse tudi pri tem, mi je bil neprijeten. Zdelo se je, da se mi je zažrl v obleko in lase, kot da nisem vonjala ničesar drugega razen tistega prekajenega mesa. Kot pri kolinah, ko je vse še več dni smrdelo po mesu, ocvirkih, jetrcih – in vsi. Kolikor se spominjam, tudi nihče od sorojencev ni bil ravno ljubitelj ričeta, a mami je bilo očitno vseeno. Ješprenj se mi je zdel tako sluzast in čudne strukture, vedno se je zdel premalo ali preveč kuhan. Ker na maminem meniju ni bilo alternative, sem seveda vselej pojedla malo ričeta, veliko kruha, nič mesa.

    Potem ko je preteklo precej vode, ko sem doštudirala, sem nekoč v neki ljubljanski gostilni, ko sem si zaželela nekaj na žlico, pojedla veganski ričet. In ugotovila, da mi je pravzaprav všeč. Ko sem ga prvič pripravila sama, je bil odličen! Ne vem, verjetno je k temu pripomoglo dejstvo, da ko se sam potrudiš in nekaj skuhaš, tisto bolj ceniš. To se mi je zgodilo z več jedmi. Skratka, tako nekako mi je pred nekaj leti ješprenj postal prav simpatičen, ričet pa je odtlej ena mojih najljubših enolončnic. Morda tudi zato, ker dopušča svobodo, kaj vse boš vrgel v lonec. In kot sem že slišala, da je marsikdo potico v resnici vzljubil šele kot odrasli, sem tudi sama morala za ričet preprosto – dozoreti.

    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Nerojeno dete

    Bim bam bom, odzvanja cerkveni zvon ob mojem domu, sama pa slišim tik tak biološke ure. Pri čemer ne vem več, ali tiktaka vedno glasneje ali vedno tišje.
    Beti Burger 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Biti ženska

    Zakaj mi je bilo kot deklici predstavljeno, da je jeza slabo čustvo? Da biti jezna deklica ni lepo? Ker se svet boji jeznih žensk, ki kličejo k spremembam.
    Beti Burger 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Vonj po jeseni

    Si predstavljate, da bi imeli ves čas 25 stopinj Celzija, brez vetra in dežja? Verjetno potem nihče ne bi vedel za Gregorčiča, Štera in druge z Arsa.
    Beti Burger 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Česa se bojim kot odrasla

    Čeprav se teme ne bojim več, se še vedno bojim smrti – smrti drugih, še vedno se bojim kač, in ugotovila sem, da se še vedno bojim duhov. Sodobnih.
    Beti Burger 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Pomembna je pot

    Čeprav pohodniki gore izbiramo glede na svoje želje, sposobnosti in dostopnost, glede na čudovite razglede ... je v resnici pomembna pot.
    Beti Burger 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
