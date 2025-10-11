Kurnik v mestu

Že leta poslušamo, kako smo v Sloveniji malo samooskrbni. Domača proizvodnja presega domačo porabo le pri mleku, perutninskem mesu in koruzi za zrnje. Vsega drugega imamo premalo, da bi se nahranili.

Med branjem opozoril smo hkrati po družbenih omrežjih vse poletje lahko spremljali, kako so nekateri komaj sproti pobirali pridelano z vrtov, visokih gred in loncev na balkonih. K sreči se najdejo tudi taki, ki nimajo samo najbolj debelega krompirja in jim paradižnik – spet – ni uspel. In so jim tiste debele ličinke požrle balkonske rože. Vem, da balkonsko cvetje ne sodi med samooskrbo, ampak tisti, ki ga imamo, ne znamo brez. Vsi, ki se kdaj z mano vozijo naokoli, vedo, da v trenutku, ko se peljem mimo hiše, kjer zagotovo nimajo ličink v koritih, ker so rože čudovite, malo pozelenim.

Morda bi nas te nadloge rešila samooskrba s kokošmi, ki menda to zalego obožujejo. Naš trinajstletnik kot nalašč zadnje dni govori samo še o kokoših. Za jajca. Prišel je k meni s poslovno idejo: »Mami, zdaj samo poslušaj, do jutri bom pripravil power point.« Nato je govoril, kakšen biznis bo petnajst kokoši, ki bi jim uredil bivališče v kotu našega vrta. Da živimo v vrstni hiši, kjer kurniki niso ne zaželeni ne dovoljeni, ni razmišljal. Nisem mu hotela ubiti poslovne žilice, zato sem mu obljubila, da če bo dobil vsa soglasja in dovoljenja ter vprašal sosede, bom vložila v njegovo »podjetje« in mu sama kupila kurnik. Treba mu je priznati podjetnost, ker zagotovo vem, da je že klical občinsko uslužbenko, kaj bi se dalo narediti …

Ne upam napovedati, kako se bom počutila, če mu bodo dejansko to dovolili, ampak obljuba dela dolg, in če bo dobil soglasja, bo kokošnjak stal. Poslovno mu gre na roko dejstvo, da smo bili lani pri samooskrbi z jajci na najnižji točki od začetka zbiranja podatkov. Potem bo naša največja skrb lisica, ki se ne ozira na soglasja in mirno hodi po našem vrtu v mestu.