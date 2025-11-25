Dobro jutro, selektor!

Kako te dni zaspi Matjaž Kek? Zakaj bi vesoljno Slovenijo sploh zanimalo, kako leže k počitku selektor slovenske nogometne reprezentance? Po vseh uspehih in neuspehih nacionalnega moštva v samostojni državi in drugih senzacionalnih uspehih slovenskih klubov v evropskem tekmovanju ter vidnih predstavah naših asov v uglednih tujih klubih smo kot narod naposled ponotranjili, da je nogomet nekaj več. In da se na vse v zvezi s to igro in poslom spoznajo praktično vsi. Povedano drugače: prvi po vplivu in navduševanju oziroma živciranju prebivalstva naj bo predsednik vlade, takoj za njim je selektor nogometašev. Ker se pač vsi spoznajo na politiko in nogomet.

Tako se eni poglabljajo v razprave, zakaj bi bil Kek tudi po klavrnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in sedemletnem mandatu sladkega nogometnega življenja še naprej vodja elitne nacionalne zasedbe, drugi z vso ihto vlečejo črto pod njegovo selektorsko kariero in mu stežka priznavajo odločilno vlogo, tretji objavljajo ankete z imeni Kekovih naslednikov.

Svoj drugi mandat na klopi slovenske izbrane vrste je Matjaž Kek nastopil konec novembra 2018. FOTO: Voranc Vogel

Podobno kot v življenju se tudi v nogometu vse dogaja zelo hitro. Mariborski strokovnjak, ki mu najostrejši kritiki sicer priznavajo, da je najprej odličen PR-selektor, se zgolj po letu dni od evforije ob nastopu Slovenije na euru v Nemčiji, ko so ga navijači častili kot boga, zdaj čudi, češ da so se vsi zarotili proti njemu. Na mestu je vprašanje, kako bi se v njegovi koži v tem trenutku počutil vsak izmed posameznikov, ki znajo toliko predavati o nogometu. Tudi Matjaž Kek je samo človek iz mesa in krvi, čeprav ima za sabo tudi bridko izkušnjo iz leta 2011, ko je postal nezaželen na selektorskem stolčku letu dni po osupljivem plesu na mundialu v Južni Afriki. Zgodovina se ponavlja.

Mnogi so se nesebično odločili za pomoč Nogometni zvezi Slovenije, pohiteli s pismi Božičku in zapisali nekatera imena: Zlatko Zahović, Darko Milanič, Ante Šimundža, Luka Elsner, Primož Gliha. Vsakemu od njih bi godil pozdrav: »Dobro jutro, selektor!«