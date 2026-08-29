Bitka za šumnike

Kot se ne smemo sprijazniti, da še vedno ni slovenskih podnapisov pri velikih ponudnikih pretočnih vsebin, se ne smemo sprijazniti, da šumnike ignorirajo.
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Evropski prvak si zagotovo zasluži, da njegovo ime pravilno zapišejo. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
Pred kratkim smo kupili nov pralni stroj. Prejšnji nam je služil več kot 17 let. V tem času so pralni stroji evolvirali. V praksi to pomeni, da je treba aparat, če želiš, da ima malo daljšo garancijo, registrirati na spletu. Zadeva te razen živcev nič ne stane.
Navodila so sicer v slovenščini, a so taka, da močno dvomim, da je prevod opravil človek. Ko prideš do konca, te pričaka garancijski list, na katerem z velikimi črkami piše warranty. Prevoda, da to pomeni garancija, ni. Ker je bil stroj v akciji, sem lahko zahtevala še neko povračilo, ki ti ga nakažejo na račun. Poseben obrazec ima okenca, v katerih v angleščini piše, kaj moraš vpisati. Tu se je zapletlo. Vztrajno sem namreč vpisovala svoje ime, a zaman.
Stežka priznam, ker nisem ravno ljubiteljica umetne inteligence, ampak tega ...
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