Bitka za šumnike

Pred kratkim smo kupili nov pralni stroj. Prejšnji nam je služil več kot 17 let. V tem času so pralni stroji evolvirali. V praksi to pomeni, da je treba aparat, če želiš, da ima malo daljšo garancijo, registrirati na spletu. Zadeva te razen živcev nič ne stane. Navodila so sicer v slovenščini, a so taka, da močno dvomim, da je prevod opravil človek. Ko prideš do konca, te pričaka garancijski list, na katerem z velikimi črkami piše warranty. Prevoda, da to pomeni garancija, ni. Ker je bil stroj v akciji, sem lahko zahtevala še neko povračilo, ki ti ga nakažejo na račun. Poseben obrazec ima okenca, v katerih v angleščini piše, kaj moraš vpisati. Tu se je zapletlo. Vztrajno sem namreč vpisovala svoje ime, a zaman. Stežka priznam, ker nisem ravno ljubiteljica umetne inteligence, ampak tega ...