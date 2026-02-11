Ker šolski sendvič danes ni več le sendvič. Če ni dovolj slasten ali dovolj instagramabilen, lahko sproži val ogorčenja. Starši o njem zaskrbljeno tipkajo in ga fotografirajo, javnost o njem razpravlja. Sendvič je kriv za slabo voljo, za lakoto, skoraj za padec učnega uspeha ...

Ironija je, da se skrb za prehrano marsikaterega šolarja konča pri šolskih vratih. Doma ga pogosto čaka kosilo v obliki trikotnika v aluminijevi foliji ali kroga s sirom, ki se vleče kot učni načrt. Med obroki kraljujejo kebabi in bureki, kulturna dediščina hitrega življenja. In burgerji, seveda, ker otrok mora jesti.

Potem se pa čudimo, da so šolarji vedno bolj prehranjeni, vedno bolj okorni in vedno manj navdušeni nad jabolki brez logotipov. Šolski sendvič postane priročen grešni kozel. Lažje je napasti njega kot pogledati v domači hladilnik.

Lažje se je pritožiti kot skuhati, denimo, porovo juho. In lažje je iz sendviča narediti nacionalni problem kot pa v njem videti preprost opomnik, da prehrana ni spektakel, ampak dobra ali slaba navada. In da se vzgoja okusa ne začne na facebooku, temveč za domačo mizo.

Tudi v moji šoli smo kdaj dobili kruh z margarinasto snovjo neznanega izvora, a tega ni izvedel nobeden od domačih. Še manj se jim je sanjalo, da so kuharice pašteto na kruh mazale ure prej, preden je zvonilo k malici, tako da se je že osušila in okrog in okrog dobila velik rjav rob. Najmanj pa smo doma razlagali, da malice nismo pojedli ...

Šele čez leta smo priznali, da smo si, ko je lakota res že dobila velike oči, morda dvakrat na leto, v bližnji trgovinici skrivaj privoščili sendvič. Sveža žemlja in dve rezini ljubljanske – to je bila lekcija iz naše skromnosti.

Če je torej šolski sendvič kdaj nekoliko bolj suh, ni tragedija. Lahko pa postane priložnost za zmernost in opomnik, naj bo šolski obrok le obrok – ne pa afera tedna.