    Dobro jutro

    Izgubljeno na spletu

    Živimo v času, ko informacije še nikoli niso bile bliže. Kljub vsej dostopnosti se zdi, da znamo, vemo in zlasti razumemo vse manj.
    V poplavi podatkov so svoje mesto dobile ne le lažne novice, ampak čiste izmišljotine. FOTO: Gorodenkoff/Shutterstock
    V poplavi podatkov so svoje mesto dobile ne le lažne novice, ampak čiste izmišljotine. FOTO: Gorodenkoff/Shutterstock
    Špela Kuralt
    27. 1. 2026 | 05:00
    2:48
    V družini imamo maturantko. Ko gledaš otroka, kako se pripravlja na zrelostni izpit, se nehote spomniš svoje priprave. Načeloma velikih razlik ni. Učiti se morajo in brati. A dostop do materiala je bistveno drugačen. S prijateljico sva imeli za enega od maturitetnih predmetov umetnostno zgodovino. Ure in ure sva preživeli ob knjigah, razdelili sva si obdobja in fotokopirali fotografije likovnih del iz knjig, da bi jih na maturi prepoznali. Danes tega ni treba nikomur. Vse je na spletu. Hočeš videti Lokvanje Moneta, Rodinovega Misleca, Atensko šolo Leonarda da Vincija ali kar koli precej manj znanega? Ni problema. Vse je nekaj klikov stran.

    Živimo v času, ko informacije še nikoli niso bile bliže. Lahko beremo, poslušamo, gledamo, kaj se v realnem času dogaja na drugem koncu sveta. Lahko si ogledamo največje likovne mojstrovine z le nekaj kliki, na spletu lahko prisluhnemo največjim koncertom, si ogledamo posnetke predstav … Kritike romanov, obnove del, ki jih je treba znati, vse je na dosegu. Kdor danes reče, da česa ni mogel pogledati, ali laže ali pa nima dostopa do spleta, ki je pri nas sicer brezplačen za vse v vseh splošnih knjižnicah.

    Kljub vsej dostopnosti se zdi, da znamo, vemo in zlasti razumemo vse manj. Vsega je enostavno preveč. V poplavi podatkov so svoje mesto dobile ne le lažne novice, ampak čiste izmišljotine. Povrhu ni več pomembno, kaj kdo pove, ampak kakšen doseg ima. In tako lahko v različnih podkastih poslušamo ljudi, ki bi se jim še pred desetletjem v največji lokalni beznici zgolj smejali. Danes pa imajo občinstvo in ga imajo celo več kot profesor zgodovine, ki v vsaki objavi dokazuje in pojasnjuje, o čem vse Trumpova administracija v svojih govorih laže.

    Kaj bomo poslušali, gledali, brali in kaj bomo na podlagi vsega tega vedenja naredili, je naša odgovornost. Upajmo, da se naši zanamci zaradi naših odločitev, letos jih ne bo manjkalo, ne bodo križali.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Neizbrisne sledi

    »Dovolite si občutiti vse mogoče. Ko nekoga izgubite, počnete nore stvari,« je nedavno izrekla Patti Smith.
    Nina Gostiša 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Zemljevid človeškosti

    V času, ko padajo vse norme, vse, v kar smo verjeli, in ko svet postaja igrišče norcev, se zdi, da nam to blaznost sveta lahko razložijo prav miti.
    Vesna Milek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Dol s kralji, živeli kraljički

    Drobni ptičici, najmanjši evropski ptičji vrsti, je dokončno uspelo preusmeriti mojo pozornost na tisto, kar si jo zasluži.
    Maja Prijatelj Videmšek 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Žaba

    V tokratni preizkušnji ne govorimo o kitih ali o njihovem nasedanju, ampak o oranžni Ezopovi žabi, ki se že lep čas napihuje in napihuje.
    Boris Šuligoj 22. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Divje živali kot ljubljenčki

    Prepoved hišnih ljubljenčkov: lastniki že kličejo na pomoč ustavno sodišče

    Lastniki servalov se bodo morali od njih takoj posloviti, opice pa bodo lahko obdržali. Kače ostajajo na seznamu dovoljenih vrst.
    Pija Kapitanovič 26. 1. 2026 | 08:30
    Preberite več
