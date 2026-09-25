Stevo in njegova mišica

Ko je mišičnjak s polizano pričesko po rahli telovadbi začel ihtavo pametovati vrhunskemu strokovnjaku s fakultete za šport, da on že ve, kako se izključujejo kondicija, moč in hitrost, sem se nasmejal do solz. Ko sem spoznal, da je ta pametnjakovič prva mišica hrama demokracije, sem v naslednjem trenutku vso zadevo vzel smrtno resno, oblekel športno opremo in se podal v silovit sprint do vrha Golovca. Najprej sem pognal na vso moč, potem sem moč taktično izključil in sem ohranjal le še hitrost, ko pa je začela ta pojenjavati, me je že začela grabiti panika. Kaj, če mi ne bo uspelo priti do cilja, kaj, če sem vendarle pretiraval, ko sem že takoj vključil kondicijo, moč in hitrost hkrati? Eh, kaj bi s strokovnimi razlagami, spomnil sem se na pametnega Steva, popolnoma prečrtal moč in ...