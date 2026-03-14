Volitve in ljudje

Čaka nas še en teden odprtij, trepljanja in hvaljenja, pa tudi prisluhov, podtikanj, laži, skratka vsega, kar danes pritiče predvolilnemu času. Redki berejo programe, večina drsi po pametnem telefonu in v svojem algoritemskem mehurčku gleda kandidate za čestitke. Včasih so naši poštni nabiralniki skoraj počili od letakov političnih strank, danes politika skače iz podkastov in kratkih posnetkov.

Edino, kar je ostalo od »starih« časov, je natisnjena javna objava kandidatov v posamezni volilni enoti. Zabavno je spremljati imena, sploh z malo zgodovinskega spomina, saj je hitro jasno, da eni spreminjajo politična prepričanja kot kameleon barve.

Tokrat se je že drugič zapored zgodilo, da javne objave nismo dobili. Prvič je bilo pred referendumom. Seveda je vse na spletu, ampak nekateri smo še stara šola ali vsaj starejši, če že ne stari. Klic na pošto, kje je ostala javna objava, je bil bizaren. Virtualna asistentka seveda ni razumela, kaj hočem, potem pa je odgovorila, da to ni naloga Pošte Slovenije. Kar nekaj časa je trajalo, da sem za pogovor našla človeka, ki je razumel, da me resno zanima, ali pošta noče, da volim, ali v čem je štos, da so vsi dobili javno objavo, le naša hiša, kjer od lani živijo štirje volivci, ne … Verjeli ali ne, dalj časa sem iskala telefonsko številko in možnost za pogovor z nekom živim, kot je trajalo, da je poštar dostavil javno objavo.

V predvolilni kampanji veliko poslušamo o digitalizaciji in umetni inteligenci, precej manj pa o pristnem stiku z ljudmi. Virtualne asistentke ne bodo rešile vsega. Zato upam, da nas v zadnjem tednu čakajo še kakšna drugačna vprašanja. Kot recimo: katero kulturno ali športno prireditev ste nazadnje obiskali in zanjo plačali vstopnico? Katera knjiga vas je najbolj navdušila? Kdaj in kaj ste nazadnje naredili za svojo skupnost v lokalnem okolju? Ali se razumete s sosedi?

Seveda ne volimo ljudi, ampak obkrožimo stranke. Toda stranke se obkrožajo z različnimi ljudmi. Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si.