Dolgčas – kralj dopusta

Po tihem občudujem ljudi, ki na dopustu tečejo, kolesarijo oziroma so kako drugače aktivni. Ne predstavljam si, da bi s seboj na počitnice vzela kolo ali tekaške copate. Glede tega sem res lena.

Prosti dnevi ob morju – doma je drugače, tam sem v prostem času precej aktivna – zame vključujejo zgolj in samo čiste rjuhe in posteljo, dobro hrano, jutranjo kavo, knjige in mir. Korake vsak dan nabiram na poti na plažo in nazaj, morda še med sprehodom v mesto, še raje pa ne.

Kdaj torej vem, da je bil dopust res tak, kot sem si ga želela oziroma slikala v glavi pred odhodom? Umirjen, dolgočasen, za večino ljudi čisto nezanimiv. Ko je ena od najbolj razburljivih stvari, ki se mi v petih dneh zgodi, meduza, ki jo naplavi od bog si ga vedi kje.

Njena barva je mejila na škrlatno, imela je dolge in kot svilnata nit tanke lovke. Ne bi si želela biti v njeni bližini, čeprav je bila lepa, pa saj tudi sicer nisem plavalka, tako da imam malo možnosti, da me kakšni uspe ožgati.

Naključna obiskovalka je poskrbela za kup vprašanj in dvignjenih obrvi. Od kod se je vzela? Ji bo sledila še kakšna? Zakaj je rdeče barve, so meduze tudi sicer takšne? Tisto popoldne sem na ležalniku namesto knjige imela v rokah telefon in brskala po svetovnem spletu, kako nevarna je naša nova soseda.

Ko se je morje naslednjega jutra umirilo in je bilo videti, kot bi na gladino namazal maslo, meduze ni bilo več. To je spet poskrbelo za radovedne poglede in vprašanja, kam neki jo je odneslo. Popoldne smo vsi skupaj dobili odgovor – ne samo, da se je vrnila, sledila ji je cela jata.

Naenkrat je na plaži završalo, glave so se sklanjale s konca kamnite obale k vodi, njihovi lastniki pa spraševali, kako naj v takšnih razmerah varno zaplavajo. Ker skok v morje nenadoma ni bil več opcija, je vsaj za nekatere nastopil dolgčas drugačne vrste.