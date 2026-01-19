Drobne ljubezni(vosti)

V nedeljski tiskani izdaji časopisa New York Times izhajajo kratke Tiny Love Stories*. Drobne, navdihujoče ljubeznivosti naključnih piscev naredijo dan. Opazujmo, prisluhnimo in si zapišimo tudi kakšno svojo zgodbico. Naključno. Kaj se nam je zgodilo v parku, v kavarni, na vlaku ... Tudi par besed šteje!

Ljubezen je elektrika. Ljubezen je samo beseda, dokler ji nekdo ne da pomena. Ljubezen je bila v času kolere. Ljubezen je parkirišče. Ljubezen je pismo. Ljubezen je balkon z glicinijami. Ljubezen je servieta iz hotela. Ljubezen je ljubosumna. Ljubezen je muzikal. Ljubezen je družina. Ljubezen je dom. Ljubezen je poletje v Provansi. Ljubezen je fotografija iz avtomata. Ljubezen je frnikola. Ljubezen je papirnata ladjica. Ljubezen je opraskano srce. Ljubezen je dieta. Ljubezen je tetovaža. Ljubezen je Ljubljana. Ljubezen je tek čez Tromostovje. Ljubezen je pavlova v Cubu, »pa dve žlički, prosim«. Ljubezen je gledanje v marčevske oblake. Ljubezen je pult ob oknu v Sushimami. Ljubezen je kovanec. Ljubezen je hrepenenje. Ljubezen je bazen. Ljubezen je Rim. Ljubezen je točeni sladoled. Ljubezen je flancat. Ljubezen je vodnjak. Ljubezen je na vlaku. Ljubezen je v londonskem taksiju. Ljubezen je kasno jutro. Ljubezen je sobota. Ljubezen je vrtiljak. Ljubezen je na vrtu pri Čadu. Ljubezen je večna gimnazija. Ljubezen je otok. Ljubezen je večer v Cambridgeu. Ljubezen je Pariz. Ljubezen je Prévert. Ljubezen je topel masleni croissant. Ljubezen je praznik. Ljubezen je trenutek resnice. Ljubezen je kruta kot spominjanje. Ljubezen je pesem. Ljubezen je magdalenica. Ljubezen je praznik. Ljubezen je dinamična. Ljubezen je bolšjak. Ljubezen je avtocesta. Ljubezen je kanal v Amsterdamu. Ljubezen je New York. Ljubezen je dvominutni objem. Ljubezen je obred. Ljubezen je obed. Ljubezen je ljubezniva. Ljubezen je trajekt. Ljubezen je druženje. Ljubezen je učna ura. Ljubezen je sprehod. Ljubezen je vožnja. Ljubezen je smeh (treh). Ljubezen je to, kar je nekoč bilo.

Ljubezen je:

»Dolgujem ti kavo.«

»Jaz pa čas.«

*Drobne ljubezenske zgodbe