Drugi časi

Izolski ribiči so 22. oktobra 1963 v domače pristanišče poleg običajnih sardelic pripeljali tudi približno eno tono težkega in pet metrov dolgega belega morskega volka, ki je zašel v njihovo mrežo. Pokončali so ga s petimi streli v glavo. Tedaj je bilo običajno, da so ribiči na morje poleg mrež vzeli tudi puško.

Tudi čuvaji portoroškega ribjega rezervata so v tistih letih z orožjem čuvali jate cipljev, ki so se pozimi družili v izredno velike jate. Slabo se je pisalo vsakemu delfinu, ki si je drznil približati rezervatu. V jugoslovanskih časih so krivolovci lovili tudi z eksplozivom. Sredi devetdesetih let sem bil takemu primeru priča tudi sam.

Na Dugem otoku smo z visokih prepadnih sten zrli v neskončno modrino proti zahodu, kjer je kako miljo od obale čakala večja ribiška barka. Nenadoma pa visok pljusk morske vode in nekaj sekund kasneje še zamolkel buum. Seveda se je barka takoj napotila do mesta skrivnostnega izbruha vode v zrak.

Časi se v novem tisočletju spreminjajo. Leta 2009 je samica kita grbavca pred Piranom dva meseca skrbela za prvovrstno senzacijo. Pred tremi leti je piranski akvarist Gorazd Lazar rešil delfina, ki se je z repom zapletel v ribiško mrežo in bi brez človeške pomoči tedaj odplul v večna lovišča, tako pa ga člani Morigenosa (krstili so ga Srečko) še zmeraj srečujejo. V tržaškem pristanišču so lani več dni s skrbjo opazovali samico sinjega morskega psa, ki se je zadrževala v bližini tržaške marine. Piko na i je minule dni postavil hrvaški ribič Dražen Arković, ki je pred Primoštenom skočil v dvignjeno mrežo plavarico, v kateri je poleg jate sardel zmedeno plaval tudi velik delfin. Neustrašno je precej močnejši in kakih 300 kilogramov težki živali pomagal iz mreže. »Nisem se bal, ker delfin čuti, da mu hočem pomagati,« je dejal Dražen, ki je reševal že četrtega delfina.

Časi so se spremenili. Vsaj en del človeštva dojema, da lahko živi le z naravo, nikakor proti njej.