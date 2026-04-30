  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Đurđevdan je bil

    Kdo je bil velik in kdo ne, katera sled je ob slovesu sama po sebi globoka, katera histerična, a plitva, to je bilo pomladno vprašanje.
    Pomlad – med prebujenjem in melanholijo. FOTO: Jure Eržen
    Grega Kališnik
    30. 4. 2026 | 05:00
    2:40
    A+A-

    Kdaj sem prvič slišal pesem Đurđevdan, težko rečem, z gotovostjo pa je bilo v pradavnini. A spet ne toliko v preteklosti, da ne bi bila v hripavi različici Bjelog dugmeta. Pomnim prizor, ko sem se za volanom avta na ves glas drl A ja nisam, s onom koju volim. Zraven je sedela moja punca in me užaljeno opomnila, kaj potem počneva skupaj?

    Pač, zaneslo me je, besedilo gor ali dol, njena zamera pa le ni bila tako uničujoča, da po tistem ne bi skupaj preživela naslednjih 25 in več let. In še kar traja.

    Poznam posameznike, ki jim gre ob tem komadu na žurkah, ko vsi padejo v trans, na bljuvanje. Nikakor glede Đurđevdana, a načeloma jih razumem, tudi mene pograbi komaj ustavljiva želja, da ne bi šel v najbližjo vrvarno, ko na kakšni fešti zadoni Viiii, vino na usnama, nič bolje ni, ko oziroma če ji sledi Večeras je naša fešta, večeras se vino pije. Čeprav najrazličnejših rujnih kapljic načeloma ne maram, so ob teh dveh komadih pač edini zasilni izhod. Pa saj je še nekaj popevk, katerih učinek name je podoben kot po osmih plastenkah donata.

    Saj veste, pesem Đurđevdan je povezana s praznikom, Jurjevim, ki se, odvisno, kako častimo boga, praznuje proti koncu aprila ali v začetku maja, označuje prihod pomladi, prebujenje, nov začetek, po eni strani je praznična, malone himnična, pač pomladna, po drugi melanholična, spodbujajoč občutja izgube.

    Prejšnji teden še ni bilo maja, bil je april, je pa bila in je še pomlad. In pesem Đurđevdan iz zvočnika. V slovo človeku, ki ni pripadal nobenemu mreženju, ki je bil zgolj prijazen, srčen, odprt, sočuten. In zato ga je na zadnji poti pospremilo nepreštevno žalujočih in žalostnih.

    Če pomislim, kako se pehamo za tem in onim, z leti vse bolj premišljevaje, kako globoko sled bomo pustili za seboj, sem tistega dne, prelep je bil za smrt, spoznal, kako malo, marsikomu nerazumljivo je potrebno, da je človek velik.

    Premium
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Več iz teme

    Bjelo dugmeJurjevoživljenjeslovo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Pet idej za aktiven pobeg v hrvaško naravo

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Poti brez skrbi
    Vredno branja

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    Promo Delo 29. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več

    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo