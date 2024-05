Dvajset tisoč čebel

Na eni glavnih prometnih točk v Ljubljani, Bavarskem dvoru, je tisto opoldne divje brenčalo. Na rdeči tabli znane obedovalnice s hitro hrano je parkiral roj čebel in povzročil pravi prometni zamašek med mimoidočimi in mimovozečimi se na kolesih, ki so se sprva zdrznili, ko so začutili dotik drobnega bitja, potem pa seveda takoj začeli vleči na plan mobilne naprave ter fotografirati.

Po hitri akciji veščih lovilcev pobeglih rojev. FOTO: Gorazd Trušnovec

Glas o pobeglem roju je hitro prišel do prvega čebelarja v mestu,»Že rešujemo!« se je (na še enega od klicev) odzval v slogu, da je bilo z vsaj malo domišljije v ozadju kar slišati legendarno pesem iz kultnega, zdaj že 40 let starega filma Izganjalci duhov (Ghost Busters). Swarm busters, kakor se je v tujini prijelo ime za reševalce čebeljih rojev, so očitno res bili na poti, kajti že kmalu je na telefon prispelo sporočilo s fotografijo table, na kateri ni bilo niti ene čebelice več, in s pripisom: »Urejeno!«

Pojav je povsem običajen za ta čas in dokazuje, da je tudi mesto del narave in da so čebele navsezadnje divja bitja s svojimi nagoni, je pojasnil Trušnovec, predsednik društva Urbani čebelar, ki skrbi za panje na nekaterih od ljubljanskih streh. Prav v tem času se namreč čebelje družine, ko dosežejo določeno številčnost, razdelijo in del gre drugam iskat prostor pod soncem. Čebelarji poskušajo to preprečiti, a včasih so njihove varovanke urnejše.

Približno 20.000 čebel, ki so šle tokrat na pot, se je ločilo od družine na strehi Računskega sodišča. Kdo ve, zakaj so se ustavile na tisti tabli z nanizanimi slastnimi jedmi, najbrž jim je zadišala hitra hrana. Ali pa so si preprosto želele nabrati moči; že naslednji dan bi lahko, kot je povedal Trušnovec, prepotovale kar dolgo pot. Toda swarm busters so jih prehiteli, vklopili svojo najnovejšo napravo, sesalnik za čebele, in misija je bila končana – do zadnje čebele.

Pobegla družina je dobila nov dom, v nekoliko manj s številkami obremenjenem in bolj zelenem okolju, ljubljanskem Tivoliju. Tam brenči še naprej in mi z njo, a ne le na svetovni dan čebel, ki smo ga po zaslugi Slovenije praznovali včeraj.