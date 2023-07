En trenutek v času

Najbolj mikavne so prvenstvene smeri, pogledi z novih vrhov, iz drugačnih perspektiv. Ljudje potrebujejo za bolj kakovostno, srečno in veselo življenje poleg natančnih in brezhibnih rezov ter skritih šivov celovito obravnavo, premišljene nasvete strokovnjakov, iskrene pogovore brez časovnih omejitev in dolgega čakanja.

Tako mi je, ob odločitvi za ustanovitev svoje klinike, razložil prijatelj, specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije prof. dr. Uroš Ahčan. Med drugim pa zaupal tudi, da je zanj narava najlepša, brezplačna in brezčasna galerija.

Kaj je pravzaprav tisto najlepše v življenju? Dosegati visoko zastavljene cilje? Prejemati? Dajati? Očitno v različnih obdobjih različno. »Najbolj osrečujoče je, če ti v tem kratkem življenju uspe doživeti zlitje vsega trojega,« v knjigi Križ čez Nepal razmišlja Viki Grošelj.

»To give is to receive, dati pomeni dobiti,« me je pred leti, z angleškim naglasom z značilnimi poudarki na črki t, svetopisemsko podučila družinska prijateljica, draga nam gospa Marija, na enem izmed obiskov pri njej v Londonu, v imenitni viktorijanski hiši v predelu Kensington. »Ker življenje je res samo en kratek trenutek v času. One moment in time.«

Torej:

Potujmo, osvajajmo vrhove, dosegajmo cilje. Dajajmo, prejemajmo. Ostanimo ves čas radovedni. Bodimo dobri ljudje. To je to. In naj ne ostane samo pri besedah. Nič ne sme biti prepuščeno improvizaciji ali sprotnemu izumljanju. Morda le jutri zjutraj vstanimo kakšno uro prej.