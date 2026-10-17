Enak čaj – na enak način

Pred časom sva si z možem, s katerim si deliva ljubezen do čaja, ogledala japonski film Vsak dan je dober dan, ki ga je leta 2018 režiral Tacuši Omori. Gre za čudovito počasen, mil, kontemplativen film o dvajsetletni Noriko, ki se v negotovosti pred številnimi izbirami, ki ji jih ponuja in od nje zahteva prihodnost, obrne k tako imenovani poti čaja; s sestrično Mičiko se začne učiti tradicionalnega japonskega čajnega obreda, skozi katerega ju vodi stroga, a ljubezniva učiteljica Takeda. Čeprav gre v osnovi za pripravo in pitje čaja – gostitelj svojim gostom po do potankosti izpiljenem in strogo določenem postopku pripravi in postreže mačo, fino zmlet zeleni čaj, ki ga z bambusovo metlico razžvrklja v vroči vodi –, je v poti čaja skrit odnos do sveta, pa tudi do lastnega bivanja v ...