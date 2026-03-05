﻿Če še ne veste, vojaška operacija, ki se trenutno dogaja na Bližnjem vzhodu, ima svoje ime: Epic Fury ali Epski bes. Ko smo ga prvič slišali iz ust ameriškega predsednika, se je zdelo, da je pravkar vstal od računalniške igrice, v kateri se je boril z nezemljani. Ali kot kak verz iz antičnega epa. Ampak tudi prejšnje vojaške operacije so imele poetična imena. Vojna v Perzijskem zalivu leta 1991 je bila Puščavska nevihta. Misija v Somaliji leta 1993 pa Obnova upanja. Invazija na Irak leta 2003 se je imenovala Iraška svoboda, invazija na Afganistan leta 2001 pa Neskončna pravičnost (vsaj na začetku). In bile so še druge: operacija Plemeniti orel, Neptunovo kopje, Orlov krempelj, Zora, Upanje, Polnočno kladivo ...

Ali v Pentagonu res sedi nekdo, ki cele dneve tuhta, kako bi poimenoval prihodnje misije?

Imena operacij so v prvi svetovni vojni prvi uporabili Nemci, v drugi so se osredotočili na izraze iz mitologije in religije (na primer Valkira). Sam Hitler je invazijo na Sovjetsko zvezo poimenoval Barbarossa, v spomin na rimskega cesarja Friderika I. s tem vzdevkom, ki si je prizadeval za nemško prevlado. Med drugo svetovno vojno je britanski premier Winston Churchill pozval vojaške voditelje, naj si izmislijo pogumna imena za bitke, da nobeni materi padlega vojaka ne bo treba reči, da je bil njen sin ubit v operaciji Zajček.

Danes imena ameriških operacij generirajo računalniki, vedno so sestavljena iz dveh besed, možnosti se posredujejo poveljstvu, dokler obrambni minister ne sprejme končne odločitve (vsaj za večje operacije). Iščejo imena, ki se izogibajo lahkotnosti in vulgarnosti, bila naj bi privlačna za širše občinstvo, poudarjala naj bi moralo in disciplino.

Toda Epski bes je prekinil to tradicijo, pravi ameriški akademik James Dawes, avtor knjige o jeziku vojne. »Bes namreč pomeni skrajno čustveno stanje, jezo, ki se upira nadzoru,« je povedal za radio Svobodna Evropa. Upajmo, da tokrat »nomen est omen« ne bo imel preveč resnih posledic.