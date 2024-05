Figo so spet odkrili

Pred prvomajskimi prazniki se tudi ljudje zbudimo iz zimskega spanja. Medvedje družinice že iščejo čemaž, v sosednjem jeziku medvjeđi luk. Zverine zimski dremež izlakoti in jim pobere jesenske zaloge vitaminov in mineralov. Čemaž, ki se po angleško preprosto imenuje kar divji česen – nemara zato, ker se po Otoku medvedi skoraj tisoč let ne sprehajajo več – gojimo že vsaj pet tisoč let, sodeč po zapisih vestnih in drobnjakarskih kronistov, ki so jih poleg krvavih plati zgodovine zanimale tudi vsakdanje reči, na primer to, kaj so ljudje nabirali, sadili in redili, da so preživeli.

Ker je v zraku pomlad, praznovanje delavskega praznika pa je tako kot božič in velika noč vseljudski praznik, ne glede na to, katere vere smo, se konec aprila začne preseljevanje narodov. Množice si oprtajo vse potrebno in še več in se, ne meneč se za tradicionalna svarila o gneči na cestah proti morju, po jutranji kavi radostno odpeljejo izpred praga. In že na drugem križišču ugotovijo, tradicionalno, da se neskončna kolona po polžje premika proti modremu morju.

Toda kot pravi francoski pregovor, ni vrtnice brez trna, in mukotrpno popotovanje je prej ali slej nagrajeno z vzdihom otroške očaranosti: morje!

Morje je srebrna sinjina vode, ki se preliva na nebo. Je vonj po borovcih in soli. Po limonah in sivki. Je srebrno kot krošnje oljk. In vabljivo kot sladke fige.

Ko prazniki minejo, se reka obrne proti celini. Težko se je vrniti v vsakdanji tok, zato se ljudje ustavljajo in obiskujejo prijatelje ob poti. »Ne moremo priti praznih rok na kosilo,« sta se smejala, pes pa je pritrdilno mahal z repom. V lični steklenički, ozaljšani z umetniško etiketo, je bil figov kis, v pedenj dolgi zvitek pa so Istrani speštali posušene fige z rozinami, limono, žajbljem in rožmarinom. Že tisoč let pred pšenico so začeli gojiti fige, pa prvič vidim figov kis. Je trajalo deset tisoč let – ali so vmes eno od dobrot, ki jo daje drevo, s katerega sta se Adam in Eva v raju oblekla, že pozabili?