Česa se bojim kot odrasla

Kot otroci se bojimo različnih stvari, ljudi, pošasti, kar je seveda vsaj malo odvisno tudi od tega, kako so nam določene stvari predstavili. Kot otrok sem se seveda bala teme, bala po telefonu klicati neznance, bala sem se tudi kač, pa tega, da bi se v množici izgubila, starši pa bi šli neznano kam. Verjetno sem se bala še tisoč drugih stvari, včasih niti ne vem, ali sem določene strahove sanjala ali se je nekaj res zgodilo. Bala sem se tudi smrti.

Še zdaj se živo spomnim svoje »prve« in edine knjige, ki sem jo naredila kot majhna deklica. V nekem gradu straši je bil naslov zgodbe z lastnimi ilustracijami in pisavo – na roko. Vsebine se ne spomnim, se je pa zgodba začela z »za devetimi gorami …«. No, od takrat se je moj slog, si upam trditi, malček izpilil, risarske sposobnosti so tudi za odtenek boljše, prav tako so se razblinili strahovi o običajnih belih duhcih.

So pa te strahove zamenjali drugi. Klicanje je sicer za mnoge mlajše generacije še vedno malce strašljivo. Strah pred nedokončanjem šole, ki v resnici pri meni nikoli ni bil oprijemljiv, je zamenjal strah, ki ga doživlja mnogo mladih; pred tem, ali bodo s plačami preživeli, bodo samostojni, svobodni. Vsake toliko, ko se nad nas zgrne saharski pesek, ko sem priča še enemu poletju z vročinskimi valovi ali ekstremnimi poplavami ter zimami brez snega, se pojavi strah pred podnebnimi spremembami. Tu so še strah pred tem, da se bo tudi naš mehurček znašel na zemljevidu aktualnih vojn. Potem so še bolj individualni strahovi; pred boleznimi, pred kopičenjem kilogramov in predvsem strah pred osamljenostjo. Pred tem, da na koncu ostaneš sam. Čeprav se teme ne bojim več, se še vedno bojim smrti – smrti drugih, še vedno se bojim kač, in ugotovila sem, da se še vedno bojim duhov. Sodobnih. Vseh tistih ljudi, ki tako nenadno, kot pridejo v naše življenje, brez pojasnila tudi odidejo. Ki, preprosto z enim izrazom, ghostajo.