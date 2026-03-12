Nekega lepega pomladnega jutra sem se peljala v službo po svoji običajni poti – najprej po skoraj gozdni cesti do Rožnika, potem naprej proti Šiški. Tista cesta je pravzaprav zelo primerna za razmišljanje: drevesa, nekaj ovinkov, skoraj nič prometa. Ravno prav, da lahko človek v miru premleva življenjska vprašanja. In jaz sem jih tisto jutro imela kar nekaj.

V glavi sem premetavala službeni konflikt. Ali se izpostaviti ali ne. Iti do konca za pravico ali pa vse skupaj pustiti pri miru. V mislih sem imela celo tisti znameniti pregovor: sedi ob reki in počakaj, da mimo priplava truplo tvojega sovražnika. Pregovor se sliši zelo modro, problem je samo v tem, da se ga je verjetno spomnil nekdo, ki ni imel jutranjega sestanka.

Medtem ko sem razmišljala o svoji moralni strategiji – biti pogumna ali diplomatska – je mimo mene švignil tovornjak. Za trenutek ga je zaneslo proti moji strani ceste, da je bilo med nama – prisežem! – komaj nekaj centimetrov prostora, kabina s šoferjem pa se je nevarno nagnila proti meni. Takšni trenutki imajo neko čudno lastnost: neverjetno raztegnejo čas in v enem samem hipu se človek zave vsega, kar bi se lahko zgodilo. Tovornjak bi me lahko zmečkal pod sabo ali pa vlekel s seboj kot razbito pločevinko. Lahko bi mi odtrgalo roko. Lahko bi komaj preživela. Ali pa sploh ne.

Moji možgani so v hipu našteli cel katalog katastrof, toda zanimivo, v nobeni od teh različic ni bilo službenega konflikta. V tisti sekundi (v resnici njeni desetinki, stotinki) sem popolnoma pozabila na vse: kdo ima prav in kdo je komu kaj rekel. Misli so se v trenutku preselile drugam – k življenju samemu.

Tovornjak je že izginil za ovinkom, cesta je bila spet samo cesta, jaz pa sem nadaljevala proti Šiški. Svet se zaradi moje mini prometne izkušnje ni prav nič spremenil, a kar je še nekaj minut prej delovalo kot vprašanje dneva, je postalo nepomembno.

Obstajajo trenutki, ko vse nenadoma dobi nov pomen. V tistem trenutku je ključen samo en glagol – biti. V resnici se z njim spremeni vse.