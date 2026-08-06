Globoko v glavi

Pravkar sem odložila knjigo o gozdu, mitologiji, mistiki in umetnosti. Zunaj je poletni večer, skozi odprto okno, zastrto z zaveso, slišim brnenje avtomobilov z nekoliko oddaljene ceste in cvrčanje radoživih žuželk nekoliko bliže. Kamorkoli se čez dan ozrem z balkona, vidim vsaj obrise gozda. Če je nebo ponoči jasno, s pogledom navzgor vidim ozvezdja. Avtorica med drugim v knjigi pripoveduje legendo o nastanku ozvezdij Malega in Velikega medveda. Nekoč sem ju s prijateljema opazovala v travi v kraju s pomenljivim imenom Medvedje Brdo in na Cerkniškem jezeru, kjer je medved kdaj obiskal tetin vrt in sosede. Tam sem srečala le njegove sledi, njega nikoli. Da sem blizu živali, mi ni treba daleč. Na sprehodu nedaleč od doma sem večkrat videla srne; včasih se pridejo pogostit na naš vrt. Žabe ...