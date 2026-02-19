  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Dobro jutro

    Grenka kava

    Večkrat se sprašujem, koliko osamljenih starejših je med nami, koliko osamljenih ljudi, ki jim nihče ne skuha kave.
    Ne vem, kdaj me je nazadnje navsezgodaj prebudil vonj turške kave. Ko zadiši povsem drugače, kot če si jo skuhaš sam. FOTO: Natalia Bostan/Shutterstock
    Galerija
    Ne vem, kdaj me je nazadnje navsezgodaj prebudil vonj turške kave. Ko zadiši povsem drugače, kot če si jo skuhaš sam. FOTO: Natalia Bostan/Shutterstock
    Beti Burger
    19. 2. 2026 | 05:00
    A+A-

    Ne vem, kdaj me je nazadnje navsezgodaj prebudil vonj turške kave. Ko zadiši povsem drugače, kot če si jo skuhaš sam. Poskušam se spomniti, pa se zdi že predolgo nazaj, četudi naj bi, kot je pokazala raziskava Jama, kofein zmanjšal tveganje za demenco. Vem, da mi jo skuhajo natakarji v kavarnah, pa prijateljice, ko pridem na obisk, še pri starših sem, čeprav že dolgo tam ni moj dom, še vedno tista, ki jo kuha drugim.

    Ne vem, kdaj sem o tem bolj razmišljala kot v zadnjem obdobju, ko vse bolj ugotavljam, kako drugačen je moj dan od tistih, ki ne živijo sami. Še vedno mislim, da je to eden največjih privilegijev, živeti sam, ki ga mnogi nikoli ne izkusijo, čeprav je, danes, ko se vsem mudi, ko nihče nima časa, lahko tudi precej samotno. Osamljeno? Včasih. Večkrat se sprašujem, koliko osamljenih starejših je med nami, koliko osamljenih ljudi, ki jim nihče ne skuha kave. Na katere se nihče ne spomni. Ki živijo pozabljeni. In četudi v 90 odstotkih časa v tej samoti uživam, priznam, da je kdaj težko. Da vsi stiki prek digitalnih omrežij ne morejo zamenjati pogleda iz oči v oči. Da tipkanje in srčki podpore ne morejo zamenjati objema.

    image_alt
    Matcha? Ne, hvala

    Ob branju romana Sveža voda za rože sem zadnje dni zvečer večkrat odložila knjigo in razmišljala. O tem, kakšne zgodbe nosimo v sebi, pa jih večina ne pozna. O tem, kako skrivnostno mnogi živijo. O tem, da ves čas igramo svoje življenje, pa le redko odvržemo kostum. Ne vem, ali me vse pregloboke misli spremljajo zaradi večkrat sivih in meglenih dnevov, zaradi bližajočega se rojstnega dne, ki te opomni, da je mimo še eno leto. Še eno leto, v katerem me ni prebudil vonj jutranje kave. Grenki priokus mi daje kava, a še dobro, da najraje pijem prav takšno – močno in grenko, in da si znam življenje, če ne gre drugače, posladkati s slaščicami. Ki so še slajše, če jih delim z drugimi.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Za nekatere jedi je treba dozoreti

    Kot včeraj se spomnim, kako sem zavonjala prekajeno meso, na štedilniku zagledala mamin »ta veliki« lonec in vedela, da je v njem skoraj gotovo: ričet.
    Beti Burger 14. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Nerojeno dete

    Bim bam bom, odzvanja cerkveni zvon ob mojem domu, sama pa slišim tik tak biološke ure. Pri čemer ne vem več, ali tiktaka vedno glasneje ali vedno tišje.
    Beti Burger 20. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Zakaj čas z leti teče hitreje

    Zakaj je postalo običajno, da smo ves čas na voljo vsakomur na spletnih omrežjih, da odpišemo takoj, medtem ko moramo čas v živo tako zelo planirati?
    Beti Burger 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Neizkoriščeni dopust

    Je smisel dopusta, da je »izkoriščen«, ne glede na to, kako utrujeni smo po njem, ali je smisel, da dnevi postanejo malce dolgočasni?
    Beti Burger 8. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Logar se lahko izkaže za največjo prevaro teh volitev

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o prihajajočih volitvah in njihovih akterjih.
    18. 2. 2026 | 18:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neprivedbe na sodišče

    Povzročil nesrečo s petimi mrtvimi, a zaradi kadrovske stiske narok spet odpadel

    Težava je prerasla v sistemsko in je posledica premajhnega števila pravosodnih policistov za vse naloge.
    Mojca Marot 18. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Devin

    Z Rilkejeve poti padla 20 metrov v globino, grmičevje preprečilo še globlji padec

    Če ne bi pristala na skalnati polici pod potjo, bi zgrmela še 40 metrov nižje.
    17. 2. 2026 | 18:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo stoji za ledenimi zmaji? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tehnologije dvojne rabe: priložnost, ki slovenskim podjetjem odpira nove trge

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    Dobro jutrokavaodnosi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Tudi uradno se začenja volilna kampanja za državnozborske volitve

    Kandidati za poslance morajo DVK danes sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.
    19. 2. 2026 | 06:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Genomska medicina

    Slovenski inštitut je eden vodilnih centrov klinične genomike v svetu

    Akcijski načrt vključuje tri inovativne pristope za zgodnjo diagnostiko in preprečevanje genetsko pogojenih bolezni.
    Dragica Bošnjak 19. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za četrtek, 19. februar 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite vaš horoskop!
    19. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    3D-tiskanje znotraj živih celic

    Maruša Mur se ukvarja z mikrofotoniko v bioloških sistemih.
    Saša Senica 19. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Morski travniki so branik obale in podnebja

    Okoljske politike lahko delujejo, vendar traja vsaj 20 let, da vidne rezultate opazimo tudi v naravi, poudarja Carlos M. Duarte, morski ekolog.
    Saša Senica 19. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za četrtek, 19. februar 2026

    Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite vaš horoskop!
    19. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    3D-tiskanje znotraj živih celic

    Maruša Mur se ukvarja z mikrofotoniko v bioloških sistemih.
    Saša Senica 19. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Morski travniki so branik obale in podnebja

    Okoljske politike lahko delujejo, vendar traja vsaj 20 let, da vidne rezultate opazimo tudi v naravi, poudarja Carlos M. Duarte, morski ekolog.
    Saša Senica 19. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali sta lahko pametni telefon in pametna ura poslovna naložba?

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo