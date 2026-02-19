Grenka kava

Ne vem, kdaj me je nazadnje navsezgodaj prebudil vonj turške kave. Ko zadiši povsem drugače, kot če si jo skuhaš sam. Poskušam se spomniti, pa se zdi že predolgo nazaj, četudi naj bi, kot je pokazala raziskava Jama, kofein zmanjšal tveganje za demenco. Vem, da mi jo skuhajo natakarji v kavarnah, pa prijateljice, ko pridem na obisk, še pri starših sem, čeprav že dolgo tam ni moj dom, še vedno tista, ki jo kuha drugim.

Ne vem, kdaj sem o tem bolj razmišljala kot v zadnjem obdobju, ko vse bolj ugotavljam, kako drugačen je moj dan od tistih, ki ne živijo sami. Še vedno mislim, da je to eden največjih privilegijev, živeti sam, ki ga mnogi nikoli ne izkusijo, čeprav je, danes, ko se vsem mudi, ko nihče nima časa, lahko tudi precej samotno. Osamljeno? Včasih. Večkrat se sprašujem, koliko osamljenih starejših je med nami, koliko osamljenih ljudi, ki jim nihče ne skuha kave. Na katere se nihče ne spomni. Ki živijo pozabljeni. In četudi v 90 odstotkih časa v tej samoti uživam, priznam, da je kdaj težko. Da vsi stiki prek digitalnih omrežij ne morejo zamenjati pogleda iz oči v oči. Da tipkanje in srčki podpore ne morejo zamenjati objema.

Ob branju romana Sveža voda za rože sem zadnje dni zvečer večkrat odložila knjigo in razmišljala. O tem, kakšne zgodbe nosimo v sebi, pa jih večina ne pozna. O tem, kako skrivnostno mnogi živijo. O tem, da ves čas igramo svoje življenje, pa le redko odvržemo kostum. Ne vem, ali me vse pregloboke misli spremljajo zaradi večkrat sivih in meglenih dnevov, zaradi bližajočega se rojstnega dne, ki te opomni, da je mimo še eno leto. Še eno leto, v katerem me ni prebudil vonj jutranje kave. Grenki priokus mi daje kava, a še dobro, da najraje pijem prav takšno – močno in grenko, in da si znam življenje, če ne gre drugače, posladkati s slaščicami. Ki so še slajše, če jih delim z drugimi.