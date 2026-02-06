Happy end*

Komaj čakam, da se začnejo olimpijske igre. Ne toliko zaradi tega, ker bom navijala za svoje priljubljene smučarje, skakalce, drsalce in sankače, temveč zato, ker se bodo od časa do časa veseli zmagovalci vzpenjali na podij in s širokim nasmehom na obrazu poljubljali zlato, srebrno ali bronasto medaljo. Nekateri od njih bodo morda tudi zajokali, a to bodo sreče solze in ponosa. In malce več kot cela dva tedna bomo živeli v svetu, v kakršnem bi sicer morali živeti. V svetu, v katerem vladajo najboljši, najbolj pridni, najbolj nadarjeni in tisti, ki so si najbolj prizadevali za izpopolnjevanje samih sebe.

Komaj čakam, da pridejo v samo središče pozornosti olimpijci, ki so pravi mirovniki, kajti oni se borijo na smučarskih progah in ledenih ploskvah, nato pa se objamejo in med seboj delijo sladki okus zmage, pa tudi grenkobo poraza. In ne glede na to, kako zagrizeni tekmeci so takrat, ko traja tekmovanje, jih olimpijski prstani na koncu povežejo, spremenijo v prijatelje in v vse nas prilijejo nov odmerek športnega optimizma.

Komaj čakam, da bo prva jutranja novica kakšen nov olimpijski rekord, ne pa kakšen nov oborožen napad, in da mi bo v ušesih vse dneve odzvanjala olimpijska himna Fantasia Italiana in da bom občutila, kako se olimpijski slogan It's Your Vibe spreminja v harmonijo energije in strasti. Globalne krize vedno nastanejo, kadar med ljudmi izgine ta vibracija, ki se sicer vzpostavi, ko se človek zaveda, da je tisti drugi predpogoj za njegov obstoj, motiv njegovega uspeha in razlog njegove predanosti do zadnje kaplje znoja. Pri sebi že dolgo opažam, da gledam filme s srečnim koncem. Željna sem happy endov in prav vseeno mi je, če gledam celo cenene melodrame, ki me na koncu pustijo v solzah, a tistih dobrih solzah.

Komaj čakam tudi paraolimpijske igre, ker me redkokaj tako navdihuje kot športniki s tolikšno ljubeznijo do življenja, s tako jekleno voljo in nepremagljivo samodisciplino. Danes svetu vladajo ljudje, ki se – povsem očitno – ne ukvarjajo s športom. Oh, če bi bilo malo več olimpijskega duha, bi bilo veliko več miru.

* srečni konec