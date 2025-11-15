Nutella s čičeriko?

Spomnim se časov, ko smo se počasi privajali na vegetarijanske klobase in salame – ko je bilo meso brez mesa še velika novost. Nekateri so se smejali vegetarijancem, ki so na piknikih na žar zagnano postavljali bučke: A bučke pa po tvojem nimajo čustev? Tisti, ki smo bili dolgo vegetarijanci, a smo se nato iz takšnih in drugačnih razlogov odločili vključiti nekaj mesa v prehrano, smo se na to navadili.

Ko smo kot družba sprejeli, da na žaru ne gre vedno za svinjino, temveč tudi za nekaj, kar se trudi posnemati klobaso, so prišle veganske paštete. Marljivo smo se v trgovinah navadili, da spoštljivo pogledamo tudi takšen izdelek. Argetini namazi so kar zadovoljiva popestritev prehrane.

In zdaj … pozor! – na naše police je prišla tudi t. i. Nutella Plant-Based. Čokoladno-lešnikov namaz, ki nas je spremljal skozi otroštvo in jutranje (pa tudi večerne) rituale, zdaj iz televizije kriči, da obstaja tudi v rastlinski različici (brez mleka), s čičeriko in riževim sirupom. Ferrero jo je spravil na trg že aprila lani, pri nas pa smo jo dobili šele pred kratkim.

Okus čičerike ni ravno najbolj kompatibilen s pričakovanji Nutelle. Brbončice v prvi minuti pomislijo: Hej, čokolada? Hmm … čičerika? Ampak če smo že preživeli klobase brez mesa in paštete brez mesa, zakaj ne bi tudi Nutelle brez mleka? Še posebej, ker naj bi bila bolj zdrava.

Rastlinska prehrana naj bi znižala tveganje za smrt, predvsem zaradi pozitivnega vpliva na srčnožilni sistem. A še večji od vpliva na zdravje je njen tržni potencial. Večina kupcev rastlinskih nadomestkov hkrati še vedno kupuje živalske proizvode – svet še zdaleč ni tako veganski, kot bi si lahko mislili. Približno tri odstotke odraslih ljudi se po svetu identificira z vegani.

Zato le pogumno pokusite okus čičerike tudi tam, kjer pričakujete mlečno čokolado. Nihče vas ne bo obtožil izdaje. Gotovo bo vaše eksperimentiranje sprejeto bolje, kot če boste v vaškem lokalu naročili kavo z riževim mlekom.