Hlapci? Ne, hvala!

»Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje!« je grmel učitelj Jerman v Cankarjevi drami Hlapci. Naš veliki pisatelj je to sporočil pred več kot stoletjem, razgalil je značaj dela slovenskega prebivalstva, ki se po tako dolgem obdobju v različnih družbeno-političnih razmerah ni spremenil. S tem moramo živeti.

Celo po 35 letih od osamosvojitve še vedno hranimo in ohranjamo hlapčevsko vzgojene skupine, jim dopuščamo, da s svojo zaostalo ideologijo sejejo razkol v narodu, ustvarjajo strah in paniko, izzivajo izredne razmere, se zatekajo k primitivizmu in nasilju ter lažejo in zavajajo.

Domet politike hlapcev je parlamentarna matematika, služenje cerkvi in udinjanje kapitalu, četudi je sumljivega izvora. Sodobni in ponosni Slovenec živi svojo vero brez klečanja ter spoštuje ustvarjalnost, podjetnost in ambicioznost gospodarstva, ki se ne izgublja v pohlepu, ampak narekuje ritem v gradnji stabilne in varne skupnosti.

Pred letošnjimi volitvami jezna manjšina, ki rada slepo sledi tudi najbolj zavržnim ideologijam, spet kriči. Ta ista agresivna manjšina je to počela že prej, po spodletelih vladanjih pa je vselej postala tiha, a vseeno jezna manjšina. Danes spremljamo novo bahaško postavljanje, ko ta ista manjšina hlepi po oblasti in vsiljevanju nazadnjaštva. Da bi to predstavljalo Slovence, Slovenstvo, Slovenijo?

Ne, Slovenci nismo več hlapci! Ne volimo tistih, ki so hlapci cerkve in kapitala. Ne volimo tistih, ki se zatekajo v naročje mračnjaških ideologij in diktatorjev. Ne volimo tistih, ki ne razumejo, ne sprejemajo demokratičnih vrednot in pravne države. Ne volimo tistih, ki za prgišče evrov razprodajajo državno bogastvo, da bi napolnili lastne žepe. Ne volimo tistih, ki nočejo obsoditi genocida. Ne volimo strahopetcev, ki so pripravljeni na izdajo domovine, ko je na kocki njihovo življenje. Ne volimo tistih, ki sovražijo različnost. Ne volimo avtorjev udarnih sloganov s praznimi obljubami, ki se razblinijo takoj, ko gre zares.