Hrepenenje. Ne vem, kje vse sem to že slišala, gotovo že večkrat in od različnih ljudi: to je ena od besed, ki že s tem, ko jo izgovoriš, postane dejanje. Zdi se, da je močno fizično. Hrepenenje. Vedno, skoraj vedno ga povezujem z ljubeznijo. Pa čeprav stoji tudi ob drugih samostalnikih ali pa je pred njim še močan pridevnik: močno, silno. Človek želi marsikaj, od močne črne kave zjutraj do manj obveznosti v službi, hrepeni pa po bolj pristnih, pomembnejših stvareh. Kot navaja Fran, po domu, prijatelju, slavi. Po ljubezni. Josipa Lisac in Karlo Metikoš. FOTO: Press Release Kako vsakdanja se zdi, če jo živiš, kako izjemna, posebna, če je nimaš. Če nisi doživel takšne, o kakršnih si slišal – tistih, ki postanejo mitske, ljudske, kakršna je bila zgodba Josipe Lisac, o kateri je v novi ...