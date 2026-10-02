Morda je največji uspeh življenja ne višina tvoje plače in ne dosežen naziv, ampak to, da ljubiš, da si ljubljen.
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Gotovo je romantična ljubezen preživeta, gotovo je, da na vse nas, kot mi je pred kratkim v podkastu Na robu dejal Dino Manzoni, vplivajo predstave o njej. FOTO: Jure Eržen
Hrepenenje. Ne vem, kje vse sem to že slišala, gotovo že večkrat in od različnih ljudi: to je ena od besed, ki že s tem, ko jo izgovoriš, postane dejanje. Zdi se, da je močno fizično. Hrepenenje. Vedno, skoraj vedno ga povezujem z ljubeznijo. Pa čeprav stoji tudi ob drugih samostalnikih ali pa je pred njim še močan pridevnik: močno, silno. Človek želi marsikaj, od močne črne kave zjutraj do manj obveznosti v službi, hrepeni pa po bolj pristnih, pomembnejših stvareh. Kot navaja Fran, po domu, prijatelju, slavi. Po ljubezni.
Josipa Lisac in Karlo Metikoš. FOTO: Press Release
Kako vsakdanja se zdi, če jo živiš, kako izjemna, posebna, če je nimaš. Če nisi doživel takšne, o kakršnih si slišal – tistih, ki postanejo mitske, ljudske, kakršna je bila zgodba Josipe Lisac, o kateri je v novi ...
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