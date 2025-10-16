Hrepenenje treh sester

Kadarkoli vprašaš tujca, ki nekaj časa živi v Sloveniji, katera je najlepša slovenska beseda, običajno reče: hrepenenje. Ni naključje, da je naš arhetip Lepe Vide povezan s hrepenenjem in zrenjem na morje.

Hrepenenje po boljšem svetu, po drugačnem življenju, hrepenenje po ljubezni, po drugih prostorih in časih, hrepenenje po nečem neizrekljivem. Hrepenenje je pasivno čustvo, a ima toliko vznemirljivih odtenkov, zaziblje te v iluzijo, da bo jutri drugače.

V največkrat uprizarjani drami Antona Pavloviča Čehova Tri sestre je glavni protagonist prav hrepenenje. Sestre Irina, Maša in Olga z bratom Andrejem živijo v podeželskem mestu in hrepenijo po Moskvi – »v Moskvo, v Moskvo!«

Njihovi dnevi minevajo polni obžalovanja, nesmiselnega pitja čaja, drobnih intrig in filozofiranja. Moskva je zadnje zatočišče, sanje, iluzija, da bi, če bi končno prišle tja, zaživele drugače.

Videla sem kar nekaj postavitev Treh sester pri nas, a ko sem prvič videla predstavo 3 Sestre Remix, ki jo je v okviru Teatra Tivoli in Festivala Ljubljana postavil Ivica Buljan, priredila pa Manca S. Majeršič, sem na Čehova začela gledati drugače.

Kakšna eksplozija čustev, izjemnih igralskih kreacij, remiks prizorov, erosa, videa in glasbe, ki jo v živo predvaja didžej Jamirko ... Kot da je Čehov dobil drugačno silo, morda injekcijo dramatičnosti Dostojevskega. Skozi čudovit prizor v Peklenskem dvorišču, kjer vdahnemo čisto hrepenenje, se v zadnjem dejanju zgodi prelom – v Križevniški cerkvi, ko se igralci v belem sprehajajo med nami, kot da smo del skrivnega rituala.

Čehova spoznamo kot vizionarja, ki je verjel v znanost, kot nekoga, ki je po duhu bliže Nikoli Tesli, ki je bil rojen samo štiri leta pred njim. Zato besede Čehova, napisane pred 120 leti, ki jih Olga Grad izreče s prižnice, zazvenijo kot vizija upanja. Ali celo hrepenenja: »... potem se bosta materija in duh zlila v čudovito harmonijo in napočilo bo kraljestvo svetovne volje ... «