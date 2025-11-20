Končala sem prvi razred in z družino smo bili na počitnicah v Portorožu. Najboljša stvar niso bili morje in nova prijateljstva, ampak dobro založen kiosk, v katerem sem odkrila stripe Mikija Mustra. Ko sem prebrala prvega, sem hotela drugega. Počitnice sem preživela z Zvitorepcem, Lakotnikom in Trdonjo. Želvak, ki je v resnici stari modrec, je v hipu postal moj najljubši.

Ko so mu izročili Prešernovo nagrado za življenjsko delo, sem Mikija Mustra prosila za intervju. Na njegovem domu sva klepetala debeli dve uri. Gospod, ki je polepšal otroštvo številnim generacijam, ni imel srečne mladosti. Njegovo življenje se je zares začelo, ko je spoznal ljubezen svojega življenja, ženo Jano. Ko je umrla, je vsak dan obiskoval njen grob na Žalah.

Njegova delavnost je bila legendarna. Pri Bavaria Filmu v Münchnu je naredil več od štirih drugih risarjev skupaj, zato je prevzel še risanke kolegov.

Lakotnik, Zvitorepec in Trdonja so postali slovenski narodni junaki. ILUSTRACIJA: Miki Muster

»Vsak dan sem delal deset ali dvanajst ur, ko je bila gneča, tudi šestnajst. Spraševali so me, kako zmorem, in me opozarjali, da bom kmalu slep, gluh in da se mi bo slej ko prej zmešalo. Odgovarjal sem jim, da se mi zmešalo res ne bo, ker uživam, ko to delam. Nikoli se mi ni zdelo, da je to kakšno delo,« mi je pripovedoval.

Več kot nagrade so mu pomenila srečanja z bralci. »Najprej si me ogledujejo in razmišljajo, ali sem pravi, potem včasih rečem, saj sem 'taprav'. To je bolj prisrčno od katerekoli nagrade,« je dejal.

Danes otrok ni več preprosto navdušiti nad branjem. Moj sin se je zmrdoval ob Grimmovih klasikah, ni maral ne Andersena ne slovenskih ljudskih pravljic, a Zvitorepcu se ni znal upreti. Miki Muster je tudi iz njega naredil bralca.

Pojutrišnjem, ko bomo zaznamovali stoto obletnico njegovega rojstva, bom vzela v roke njegov strip, ki ima pri meni posebno mesto. Na prvo stran mi je narisal Trdonjo in mu v roko galantno položil cvet. Hvala za vse, mojster Muster!