    Dobro jutro

    Hvala za vse, mojster!

    Danes otrok ni več preprosto navdušiti nad branjem, a Mikiju Mustru to vedno znova uspe. V soboto bomo obeležili stoletnico njegovega rojstva.
    Leta 2015 so mu podelili Prešernovo nagrado za življensko delo, letos pa bi praznoval stoti rojstni dan. FOTO: Leon Vidic/Delo 
    Galerija
    Leta 2015 so mu podelili Prešernovo nagrado za življensko delo, letos pa bi praznoval stoti rojstni dan. FOTO: Leon Vidic/Delo 
    Agata Rakovec Kurent
    20. 11. 2025 | 05:00
    2:48
    A+A-

    Končala sem prvi razred in z družino smo bili na počitnicah v Portorožu. Najboljša stvar niso bili morje in nova prijateljstva, ampak dobro založen kiosk, v katerem sem odkrila stripe Mikija Mustra. Ko sem prebrala prvega, sem hotela drugega. Počitnice sem preživela z Zvitorepcem, Lakotnikom in Trdonjo. Želvak, ki je v resnici stari modrec, je v hipu postal moj najljubši.

    Ko so mu izročili Prešernovo nagrado za življenjsko delo, sem Mikija Mustra prosila za intervju. Na njegovem domu sva klepetala debeli dve uri. Gospod, ki je polepšal otroštvo številnim generacijam, ni imel srečne mladosti. Njegovo življenje se je zares začelo, ko je spoznal ljubezen svojega življenja, ženo Jano. Ko je umrla, je vsak dan obiskoval njen grob na Žalah.

    Njegova delavnost je bila legendarna. Pri Bavaria Filmu v Münchnu je naredil več od štirih drugih risarjev skupaj, zato je prevzel še risanke kolegov.

    Lakotnik, Zvitorepec in Trdonja so postali slovenski narodni junaki. ILUSTRACIJA: Miki Muster 
    Lakotnik, Zvitorepec in Trdonja so postali slovenski narodni junaki. ILUSTRACIJA: Miki Muster 

    »Vsak dan sem delal deset ali dvanajst ur, ko je bila gneča, tudi šestnajst. Spraševali so me, kako zmorem, in me opozarjali, da bom kmalu slep, gluh in da se mi bo slej ko prej zmešalo. Odgovarjal sem jim, da se mi zmešalo res ne bo, ker uživam, ko to delam. Nikoli se mi ni zdelo, da je to kakšno delo,« mi je pripovedoval.

    Več kot nagrade so mu pomenila srečanja z bralci. »Najprej si me ogledujejo in razmišljajo, ali sem pravi, potem včasih rečem, saj sem 'taprav'. To je bolj prisrčno od katerekoli nagrade,« je dejal.

    Danes otrok ni več preprosto navdušiti nad branjem. Moj sin se je zmrdoval ob Grimmovih klasikah, ni maral ne Andersena ne slovenskih ljudskih pravljic, a Zvitorepcu se ni znal upreti. Miki Muster je tudi iz njega naredil bralca.

    Pojutrišnjem, ko bomo zaznamovali stoto obletnico njegovega rojstva, bom vzela v roke njegov strip, ki ima pri meni posebno mesto. Na prvo stran mi je narisal Trdonjo in mu v roko galantno položil cvet. Hvala za vse, mojster Muster!

     

    Nedelo
    Nedelo
    Od stripa do predstave

    Ob stoletnici rojstva Mikija Mustra: Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik še na odru

    Delček predstave o treh priljubljenih neustrašnih likih velikana slovenskega stripa je komentiral tudi njegov sin Miklavž Muster.
    Katja Cah 8. 2. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Nedelo
    Nedelo
    Miki Muster

    Človek, ki je narisal našo mladost

    V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu bo do 20. novembra na ogled razstava del legendarnega Mikija Mustra.
    Agata Rakovec Kurent 18. 9. 2022 | 08:30
    Preberite več
    Nedelo
    Nedelo
    Ilustrator, stripar in likovni pedagog

    Ciril Horjak: Čistilke vikam, predsednico in njenega moža pa tikam

    Ilustrator in stripar si bo zaradi zdravstvenih težav po 17 letih privoščil ustvarjalni premor, a pravi, da se ga zelo veseli.
    Agata Rakovec Kurent 21. 7. 2024 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Predlog Gibanja Svoboda bi lahko rešili NSi in SDS

    Pred vnovičnim glasovanjem o zakonu o psihoterapiji pozivi proti in za. Vse kaže, da bo izid tesen.
    Barbara Eržen 18. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Miki MusterDobro jutronagradaStripiZvitorepecTrdonja in Lakotnik

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Na koncu koncerta so občinstvo in izvajalci eno

    Petnajst nepozabnih glasbenih nastopov v priljubljeni ljubljanski kavarni Slamič.
    Zdenko Matoz 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Adam Grant: Perfekcionizem lahko duši inovativnost

    Tako kot spreminjanja nas je lahko enako strah tudi nespreminjanja, poudarja Adam Grant, organizacijski psiholog.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

    Klara Retko preučuje, iz katerih materialov so sestavljeni predmeti kulturne dediščine.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Varnost cepiv

    Kako še izboljšati cepiva mRNA-LNP

    Varna, hitrejša in cenejša proizvodnja tehnologiji mRNA in LNP, še vedno pa slabo razumejo strukturo in stabilnost.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Adam Grant: Perfekcionizem lahko duši inovativnost

    Tako kot spreminjanja nas je lahko enako strah tudi nespreminjanja, poudarja Adam Grant, organizacijski psiholog.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

    Klara Retko preučuje, iz katerih materialov so sestavljeni predmeti kulturne dediščine.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Varnost cepiv

    Kako še izboljšati cepiva mRNA-LNP

    Varna, hitrejša in cenejša proizvodnja tehnologiji mRNA in LNP, še vedno pa slabo razumejo strukturo in stabilnost.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
