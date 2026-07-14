Ste se že vprašali, kakšne so idealne počitnice? Najhuje je, če se vam še na počitnicah ne zgodi nič ali vsaj malce nevarnega, napornega, jeznega, zaljubljenega ali dih jemajočega. O čem boste potem pripovedovali vnukom, da o kolegicah v službi ne govorimo. Če na dopustu niste zamudili letala, niste srečali medveda, niste ulovili tri kilogramske orade, ali se vsaj izgubili v gozdu, ko ste iskali jurčke, če se niste s kom stepli za mesto na plaži ..., potem je bil denar vržen stran.

Samo pomislite, kaj vse se dogaja na socialnih omrežjih. Vaš senčnik je en prazen nič proti Facebooku. Če pobrskam po spominu, se počitnic v glavnem ne spomnim. Razen neverina na barki, ko smo morali rezati privezne vrvi, ko je grmelo in pljuskalo čez rob, na obali je bilo bolj temno kot v rogu in nismo vedeli ali plujemo gor ali dol.Dobro se spomnim, kako sem zdrsnil na skali s Triglava in se res zadnji hip ujel za jeklenico. Ampak samo dan kasneje sem vseeno zdrsnil, z druge skale, in na glavo oblečen čofnil v ledeno šesto od sedmerih Triglavskih jezer. Spomnim se tudi, kako sem 1. maja 2015 zjutraj pustil na stežaj odprta vrata avta na parkirišču pred zapori v Milanu in so me policisti ob odprtem avtu čakali do večera, ko sem se vrnil in se vprašal: Mar je to mogoče. Morskega psa (pravega in velikega) sem pod morjem ob afriški obali že srečal, medveda v gozdu pa še ne.

Ne vem pa, kako bi se rešil iz zagate, v kateri se je te dni znašel znanec Đ. v Fiesi na plaži brez figovega lista. Odplaval je 100 metrov od obale, ko se je vrnil, je videl, da mu je nekdo pobral majico, kopalke in hlače, v njih pa uro, očala, ključe stanovanja in skiroja. »Dobrosrčnež« mu je pustil le brisačo. Z njo si je pomagal, da je lahko stopil do znancev v Fiesi, ki so mu posodili nekaj cunjic, sicer bi morda še zdaj čakal na milost na najlon plaži. Sram je bil večja skrb od ukradene ure, očal in ključev. Seveda bi nam bilo brez vseh teh nevšečnosti dolgčas. Spet bi nam ostale le bajke o kislih kumarah iz parlamenta ali o kozlih, ki jih strelja stric iz Amerike.