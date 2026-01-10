Indija Koromandija je doma

»Boris nerad potuje, težko ga je spraviti na pot,« je o meni rekla moja boljša polovica prijateljem in znova potožila, kako »težko« ji je v življenju. Naredil sem kratko inventuro in naštel 57 obiskanih držav, ampak nekaj resnice je v njenih besedah. Sem tipičen zagovornik starega pregovora Povsod je lepo, ampak doma je najlepše. In to tudi pokažem.

Prijatelja, ki preživita slabega pol leta v vasi na avstrijskem Štajerskem, drugo polovico leta pa v Piranu, sta namreč sporočila, da se bosta letos za zmeraj preselila v Indijo. Veliko hišo z vrtom v Avstriji prodajata, z delom kupnine si gradita vilo ob dolgi peščeni obali ob Indijskem oceanu. Tam bosta preživljala jesen in zimo, sredi pomladi pa bosta priletela v Piran in obiskala svoje otroke. Indija Koromandija.

Priznam, res sem čudak. Spoštujem tuje oceane, uživam v dolgih in bučnih valovih, na peščenih plažah, v palminih sencah z mangom na krožniku ... Ampak zame je neskončno dražje socialno okolje, ki se je desetletja gradilo ob meni. V njem na ti poznam kakih 20 branjevk, vsaj toliko ribičev, ki še lovijo ribe, gasilce, obrtnike, srečujem prodajalko v majhnem marketu na hribu, sosede, sošolce, kolege iz študijskih let, podjetnike, znanstvenike, umetnike, učitelje, inženirje, vse (žive) predsednike države, poznam vsako ribo in raka v Fiesi, celo nekatera drevesa, po katerih sem plezal, ko so bila še mlajša ... Kako naj se vsemu temu odpovem?

Ponoči nisem spal, ker sem se spomnil beguncev iz starih in novih časov. Bežali so iz Evrope, iz ZDA, Afrike, Azije, bežali iz Istre ... Iz Trsta se je z drugimi selil tudi moj oče. Milijoni se selijo po svetu. Nikoli ne vemo, kdaj se bo v teh čudnih časih zgodba ponovila tudi nam ali bližnjim. Porušijo vam hišo, zaplenijo vse, kar ste leta gradili, ni več plač, ni udobja ... samo zato, ker bi nekateri radi požrli več in več? Bi šli v neznano, bi zamenjali družbo, domače relikvije za drug svet samo zaradi naveličanosti, utrujenosti od obilja ali zaradi apetitov drugih?