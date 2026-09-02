Zdi se, da politiki nočejo preveč inteligentnih državljanov

Učitelji morajo podrobnejše učne načrte digitalizirati, pravijo nekateri in dodajajo, da je to neposredna pot do tega, da bo v šolah v nekaj letih učila umetna inteligenca (UI). Po eni strani lahko UI hitro najde deset načinov za učenje določenih matematičnih operacij, česar učitelji ne počnejo. Po drugi strani imamo v šolstvu najbolj izobražen kader v državi. Vprašanje je, za katero delo bodo uporabni mladi, ki jih bo izobraževala umetna inteligenca. Ne bo bolje namesto njih uporabiti kar UI, ki bo vodila drugo tehnologijo, tudi robote? Razen če bodo šole učile, kako uporabljati UI za hitrejši razvoj novih tehnologij. Kaj bo to pomenilo za porabo elektrike, za zdaj pustimo ob strani. Ob večji uporabi tehnologije bo tudi vse več ljudi, ki se ne bodo znašli v tem novem svetu. Brez sprememb ...