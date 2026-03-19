Izgubljena vaza in gospa Liza

Pred časom so nam doma vlomili. Štirje zlikovci, tri ženske in moški, domnevno romunskega rodu, so na sončen septembrski dan lomastili po naši soseski Ferentov vrt in nam – osupljivo – odtujili celo kristalno vazo, ki je tehtala skoraj deset kilogramov. Sentimentalna reminiscenca na naš New York, vaza je bila iz prve tamkajšnje slovenske trgovine Kristal Rogaška, kjer smo se pred več kot tremi desetletji udeležili veličastnega odprtja na aveniji Madison.

Iz Amerike je vaza – zaradi sijaja in oblike je imela ime Diamonds – v zabojniku tovorne ladje pozimi leta 1995 brez praske prenesla 3664 navtičnih milj dolgo pot čez ledene valove Atlantika … Tatovom bi privoščila, da se jim je razbila na tisoče koščkov, ko so hiteli s kraja svojega zločina.

Zgodba se je dotaknila Delove bralke, gospe Lize, ki se mi je po telefonu oglasila z nadvse prijetnim in pomirjajočim glasom ter mi prijazno povedala, da ima doma kristalno vazo, ki mi jo iz srca rada podari. Neizmerno sem bila ganjena, takšnih gest človek v teh podivjanih časih ni več vajen.

Z gospo Lizo sva malo poklepetali tudi o družinskih drevesih in zaupala mi je, da ima na vrtu družinske hiše v Murglah katalpo. Na pomlad, ko veje ozelenijo, me vabi na obisk, da posediva na klopci pod dišečo krošnjo.

Takšne ljubeznivosti ne bi želela nikdar zamuditi in se iskreno veselim najinega srečanja. V svetu, kjer nas prepogosto dosežejo zgodbe o izgubah, me je prav ta nepričakovana dobrosrčnost spomnila, da med ljudmi še vedno živijo tihe, a trdne vezi. In da včasih ena vaza res lahko nadomesti drugo – redke človeške topline, kot jo premore gospa Liza, pa ne more nadomestiti prav nič.

Komaj čakam, da jo objamem.