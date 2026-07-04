Zelo mi je bilo žal, ko je Japonska s porazom na tekmi proti Braziliji končala udeležbo na mundialu. Ne toliko zaradi njihove zelo dobre reprezentance, temveč predvsem zaradi njihovih navijačev, ki so po vsaki tekmi počistili stadion, pobrali napol pojedene sendviče, papirčke, slamice in prazne konzerve pa pospravili v velike vreče za smeti. Šele nato so zapustili tribune in se odpravili v svoj hotel. Tacu tori ato vo nigosazu oziroma v prevodu 'ptica ničesar ne pusti za seboj' je načelo, ki spremlja japonske navijače in ne samo njih. Urejenost je velik del njihove mentalitete.

Japonska je s porazom na tekmi proti Braziliji končala udeležbo na mundialu. FOTO: Phil Noble/Reuters

Odkar je njihova reprezentanca leta 1998 prvič sodelovala na svetovnem pokalu, Japonci vedno znova pokažejo svetu, da navijaška strast ne pomeni kaosa in kupov smeti. Japonci imajo globoko v sebi vsajen občutek dolžnosti do okolja, ker se jih tako vzgaja od mladih nog. V šolah ni čistilk, temveč se od učencev pričakuje, da bodo počistili učilnice, hodnike in dvorišča. Kajti, kot uči šintoizem, vsaka stvar ima dušo, tako da se jo mora spoštovati in vrniti na njeno mesto. Ko so se začeli Japonci navduševati nad nogometom, so prihajali na tekme z modrimi vrečami za smeti. Najprej so jih uporabljali za navijanje, tako da so jih napolnili kot zračne balone in z njimi mahali v podporo svoji ekipi. Po tekmi so jih, seveda, uporabili za pobiranje smeti. Tako so se vedli tudi na olimpijskih igrah. Takšni so bili tudi na letošnjem nogometnem prvenstvu.

»Kako bi bilo, če bi se tako vedli tudi doma?!« je jezna Japonka pokomentirala članek o urejenih japonskih navijačih. »Vsi bi hoteli rešiti svet, nihče pa noče pomagati mami pri pomivanju posode,« je komentirala neka druga uporabnica omrežja x. Ko gre za čas, ki ga moški preživijo ob čiščenju hiše, je Japonska na dnu seznama najrazvitejših držav – 47 minut na dan. »Bodite malce navijači, tudi ko pridete domov!« je zapisala ena od Japonk. V nekaj minutah je dobila več kot 60.000 všečkov.