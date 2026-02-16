Japonski oče-trener z ledenim obrazom: cena, ki jo sin plača za zmago na ledu

Juma Kagijama je stopil na led nasmejan. To je deček širokega nasmeha, drugačnega si sploh ne morem zamisliti. Ko je začel drsati prosti program po naročenem aranžmaju Puccinijeve opere Turandot, je napetost narasla do neba. In ko je pri prvem skoku komajda ostal na nogah, nato pa pri naslednjem padel, se mi je zdelo, da je vsega konec.

A mali veliki mož je pri dvaindvajsetih letih premagal pritisk in dokončal program. Stopil je z ledene ploskve in se napotil proti naslanjačem. Jumov oče in trener Masakazu Kagijama ga je pričakal z obrazom, ki ga ne bom nikoli pozabila. Zaledenelim od razočaranja, brez tolažilnega nasmeha, s temnimi odtenki neizrečene kritike in brez slehernega trzljaja mišic okoli oči ali ustnic. To je bila maska odmrlih občutkov, ki je bolela veliko bolj kot padec na ledu. Spomnila sem se slike Nike Prevc, ko je skočila do srebrne medalje, nato pa se je v solzah vrgla v objem staršev. In brala članek o družini Prevc, v kateri uspehi cvetijo zato, ker se jih nenehno zaliva z ljubeznijo in podporo. Ko sta se namestila v naslanjaču, da bi počakala na oceno, je Masakazu sina objel, tako kot bi poveljnik objel vojaka na bojišču, nato pa ga ni več pogledal.

FOTO: Wang Zhao/AFP

Spomnila sem se teorije o starših tigrih v Aziji, ki stojijo za uspehi otrok prav na ta način, da ne stojijo ob njih, kadar ne pokažejo najboljšega, kar zmorejo. Spomnila sem se tudi tega, kako je Juma pripovedoval, da se oče na treningih do njega vede enako strogo kot do vseh drugih učencev in kako ga je, ko je bil še majhen (drsanje je začel trenirati pri petih letih), preganjal po ledu, da bi ga prisilil, da bi hitreje drsal, preden bi odskočil v aksel ali lutz … »Nikoli, resnično nikoli ne smeš odnehati!« mu je govoril.

Konec Jumovega programa je bil čudovit. Zbor je prepeval arijo Nessun dorma in končal z znanim »vincero«. »Zmagal bom!« Mladi Japonec je premagal svoj polom in popoln poraz. Kar zadeva mene, je bil zlat. Pa vendar bi rada vedela, kaj si misli oče Kagijama. In ali je na skrivaj kljub vsemu malo zajokal.