Jezik svetlobe in plesa dlani

V slabi minuti, ko podrsamo po zaslonu telefona, naši možgani že brnijo od preveč podob in glasov, kakofonija najrazličnejših zvokov je nasilna in hrup se zdi del nas.

In potem sem tisti petek vstopila v SiTi Teater, na premiero predstave 100 pa roka! in doživela tišino drugačne vrste. V okviru pobude Prispevaj kretnjo so ustvarjalci po zamisli Lada Bizovičarja in Nejca Gazvode pripravili predstavo, ki je združila dva svetova, svet tistih, ki slišimo, in svet tistih, ki slišijo drugače. V glavni vlogi dekleta, ki se javi na nenavaden oglas, nastopa nadarjena neslišeča igralka Špela Rotar, v vlogi fanta, ki zapravlja čas z igranjem videoigric, pa igralec Jernej Gašperin, član ansambla MGL.

Jernej je v procesu predstave stopil korak v Špelin svet in se naučil znakovnega jezika, Špela je stopila korak proti njemu in se naučila, kako bolj jasno izgovarjati stavke, in dejansko smo jo razumeli skoraj vse. Naučila se je, kako določeno čustvo podoživeti tudi navznoter, ne le z jezikom kretenj. Ko je plesala, je plesala, kot bi njeno telo slišalo glasbo. Pred nami se je po nizu nesporazumov ob trku dveh svetov rojevala čudovita ljubezenska zgodba, ki je pometla z vsemi stereotipi in predsodki.

Razmišljala sem, kako se počuti v svetu tišine, ki je sama ne dojema tako kot mi. Ne sliši zvokov, ki jih imamo za samoumevne. Ne sliši našega smeha, naših vzdihov, a jih gotovo čuti. Ne pozna glasbe, ne ve, kako zares zveni njen glas. A zaznava stvari, ki jih mi ne. Zaznava premike ustnic, telesno držo, nasmehe, svetlobo v očeh.

Ko je na koncu dvorano preplavil bučen aplavz, nas je Jernej pozval, da ga ponovimo, vendar tako, da vrtimo dvignjene dlani v zraku in topotamo z nogami, da bodo neslišeči ustvarjalci na odru in tisti v dvorani začutili vibracije. Ker za to v resnici gre. Zvok je le eden izmed načinov, kako govori svet.