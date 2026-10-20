Jezikovni terorizem

Danes se nam obeta nič kaj obetaven obet – podražitev bencina. Sredi tedna nam obetajo nič kaj obetavno vreme. V Palestini se obeta nov pokol otrok. Še slovenščini se ne obeta nič dobrega. Povej mi, kako govoriš, in jaz ti bom povedal, v kakšnem svetu živiš. Zato pravzaprav niti ni čudno, da je v teh časih še obet izgubil smisel. Tega, da nam obetajo dražji bencin, slabo vreme, vojne, kugo in lakoto, si nisem izmislil podpisani. Poslušajte poročila, ljudi, sogovornike ... in slišali boste nezaslišanosti. Če so stvari že po vsebini nesprejemljive, odvratne in vedi ga vrag kaj še, je logično, da se vsa ta nesnaga odraža tudi v formi, podobi in jeziku. Obet je bil njega dni lepa beseda. Prinašala je obetavne dni, imeli smo obetavne športnike, obetavne učence, znanstvenike, obetali so se ...