Ali so se spremenili mladi ali smo se postarali mi? To me gloda že nekaj časa. Pa ne mislim na različne okuse za glasbo, modo, vrednote ... Mislim, denimo, na kislo zelje in zavese.

Kajti! Mladi zaves skoraj ne poznajo. Zakaj bi jih imeli, ko imajo žaluzije? Ki pa so praviloma spuščene. Medtem ko so naše zavese lepo nabrane. Zjutraj jih odgrnemo in zvečer zagrnemo. Čisto preprosto.

Tudi likanje je domala izumrla veščina. Zakaj bi izgubljali čas z likalnikom in obešanjem perila, če obstaja sušilni stroj? Ki glede na posušeno včasih prav nemarno opravi svoje delo. Skrb za trajno rabo energije in za planet? Jok, odpade ...

Pokrove poštnih nabiralnikov zapirajo s treskom, kot bi zabijali zadnji žebelj v krsto. Za brisanje pulta porabijo kilometre papirnatih brisač. Nos si radi brišejo kar v toaletni papir, ki je običajno bolj pri roki kot papirnati robčki. Robčki iz blaga? To vendar ni higienično!

Jeseni ne grabijo listja. Za to obstajajo pihalniki. Listje spihajo na kup, da ga prva sapica odnese k sosedu. Samo da je »naša« zelenica čista. Kaj pa sosedova? To je že druga zgodba.

Tudi v kuhinji smo iz različnih svetov. Krompir za pomfri mladina najraje kupi že narezan, solato pa očiščeno in oprano. Turško kavo je zamenjala instantna. Ozimnica? Gajbice jabolk in krompirja, kozarci vloženih kumaric, pese in kompotov? Čemu, če je samopostrežna odprta do devetih zvečer? In tudi sindikalisti imajo zdaj bolj pomembno delo od naročanja ozimnice.

Naše zgodbe o babici, ki je kisala zelje, mlade spravljajo v smeh. Ko jim povemo, da je dedek bos tlačil zelje v čebru, sledi neizogibno vprašanje: »Pa si je prej umil noge?« Roko na srce, tega se pa mi nikoli nismo spomnili vprašati ...

Še en dokaz, torej, za večen prepad med generacijami. Mi smo se čudili svojim starim, otroci se čudijo nam. Družinska tradicija, ki ji ne uide nobena generacija? Morda. Samo upam, da bodo naši pravnuki še vedeli, kaj je zelje. In da ga ne bodo tlačili v čebru z robotsko nogo ...