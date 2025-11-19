Oh, koliko je bilo v zgodovini pogledu namenjene patetike. A časi se spreminjajo in v ospredje je stopila zobna protetika, v še slabšem primeru nevrokirurgija ... Pa sprememba ni od včeraj, zase bi rekel od predpredvčeraj. Ko sem jih imel okoli dvajset, me je začel rahlo puščati na cedilu vid, pogled na svet pa se mi je šele oblikoval. Bil pa sem, nesreča v sreči, že tedaj izredno duhovit.

Onega praprapopoldneva se vračam domov, v obrisih že zaznavam svoj blok, ko mi naproti prideta dva mladeniča. Ljudje so me vedno zanimali, zato sem skušal vizualno razbrati, kdo sta. Pa se eden zadere name: Kaj me gledaš! Drugega kot duhovitosti tisti hip nisem imel pri sebi in na slepo sem odvrnil: Všeč si mi! V sekundi in pol sta bili moji tedaj še nedelovni ročici ukleščeni v njegovih pesteh. Na dvajset centimetrov sem videl, da humor včasih ni najpripravnejša nečednost. Fantin je imel, okej, dvajset kil več od mene, predvsem pa tako mozoljast obraz, da ... Sledilo je nekajminutno tuleče predavanje, da bi si vse zapomnil, pa sem dobil še čelno. Danes se ne spomnim več, ali sem tedaj že nosil očalca, verjetno ne, ker do razbitin ni prišlo, pa tudi moj nosni koren je ostal cel.

Dolga leta po tem sem šel v pajzelj pri marketu na pivo, taki lokali so mi (bili) najbliže. Pa ga ugledam, čelnika, ki je postal lokalov načelnik, šef. Ni me prepoznal. Jaz sem ga, zaradi kože na ličkih. Po še par pretečenih letih sem izvedel, da ga je vzela bolezen.

Od kod le ta spomin, travmo sem prebolel. Ja, ob dogodkih teh dni, tednov, mesecev, žalibog tudi prihajajočih, kjer te lahko pogled v napačnega človeka stane vsega. Četudi je pogled pravšen. Zatorej nasvet – hodímo po svetu z verzom na nepoškodovanih ustecih, ki ga je pela N. F: ... z obrazi obrnjenimi v tla.