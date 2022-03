Kaj pa naši willi smithi?

Ko je v oskarjevski noči igralec Will Smith udaril komika Chrisa Rocka, smo vsi takoj začutili potrebo, da imamo o tem svoje mnenje. So mu odpovedali angažmaje, vzeli oskarja, bo plačal kazen, šel v zapor ... A za druge je vedno lahko biti pameten, kaj pa zase?

Pred več kot 30 leti je Dragan Živadinov z vedrom razredčenega kečapa polil mladega gledališkega kritika Marka Crnkoviča, ker ni hotel, da si ogleda njegovo predstavo. Dejanje je bilo storjeno v afektu, so branili njegov izpad. Umetnik z idejo o središču evropskih vesoljskih tehnologij je čez dvajset let jezno zabrisal stol v programskega direktorja Evropske prestolnice Maribor Mitjo Čandra. Vzrok: Ni hotel financirati njegove operne produkcije.

Filmski režiser Vinci Vogue Anžlovar je sredi maja 1994 kulturnega ministra Sergija Pelhana ozmerjal z idiotom in ga dvakrat udaril po obrazu, ker mu ta ni odgovoril glede razpisa za celovečerne filme. Po letih prerekanja mu je bilo celo žal za denar, ki ga je po odredbi sodišča moral plačati. »Mislim, da sem ga še premalo,« je dejal Anžlovar, ki se je sedem let po tem incidentu vmešal v družinski prepir Branka Šturbeja in mu zlomil čeljust.

Pred dobrim desetletjem je Delovega novinarja Marijana Zlobca na ljubljanskem križišču pričakala Svetlana Makarovič. Primazala mu je klofuto, ga ozmerjala z »gnusobo«, po zraku so letela novinarjeva očala in se ob pristanku na pločniku zdrobila. Pesnico je razkuril članek o tem, zakaj je zavrnila Prešernovo nagrado, ki je bil napisan devet let pred usodnim srečanjem.

Magnifico, avtor zmagovalne skladbe na Emi, je v noči zmagoslavja s »čelom sunil v zobe« Patrika Grebla zaradi pripombe o napačnem tolmačenju televotinga na nacionalki, režiser Jan Cvitkovič je na nekem žuru menda udaril pisatelja Vlada Žabota, vsi vemo za fizični napad Zorana Predina na sodnika košarkarske tekme. In kaj smo Slovenci rekli takrat? Bolj ali manj smo se hihitali. In se – samo čisto potihem – zgražali.