Kaj vesolje sporoča Urški Žigart

Ko je odlična slovenska kolesarka Urška Žigart pred dnevi padla in si še drugič letos zlomila čeljust, je bila sezona zanjo končana. Vrstile so se dobre želje po hitrem okrevanju, kar nekaj ljudi pa si ni moglo, znalo ali želelo pomagati, da ne bi športnici navrgli kup pokroviteljskih komentarjev. Razbesnel me je tale: »Dekle, 'vesolje' ti nekaj sporoča: čas je, da svoje telo uporabiš za drug namen.« Kako neverjetno neumen moraš biti, da nekomu, čigar obraz in ime poznaš zgolj z zaslona, napišeš kaj takšnega? Tudi Urška Žigart se je odzvala, ko ji je anonimnež, poimenovan sebastian7588, po vnovičnem zlomu čeljusti pokroviteljsko priznal »vso čast, da se ji ob Pogijevih milijonih da dirkati za drobiž in poškodbe«. Dodal je, naj raje čuva zdravje. Kolesarka se je – več kot upravičeno – ...