Kako diši hvaležnost

Ko sem sinoči stopila do dveh velikih keramičnih loncev z vrtnicama in najprej zalila tisto, okrašeno z rdečimi cvetovi, sem začutila, kako me je objela s svojim vonjem. Nisem bila povsem prepričana, a zdelo se mi je, da mi je s tem rekla »hvala«. Pogledala sem njene žametne cvetne liste in imela sem občutek, da se mi smehljajo.

»Hvala tebi, rdeča vrtnica,« sem tiho zašepetala, da me ne bi kdo slišal. To je bil pogovor v vrtu spominov.

Vrtnici sta novi stanovalki mojega vrta. Posadila sem ju pred nekaj meseci in nato s tesnobo čakala, ali bosta preživeli močne vetrove, preobilna deževja, vsiljivce in še mojo nenadarjenost za gojenje cvetja. Ker sem ju kupila na rojstni dan svoje mame, ki je ni več, in ob tem premišljevala, kako je oboževala vrtnice, sem si močno želela, da bi s svojo lepoto premostili dve obdobji: tisto, v katerem je znala biti moja mama naporna s svojimi nasveti in pripombami, in to sedanje obdobje, v katerem vse to tako boleče pogrešam, da sem povsem prepričana, da sta vrtnici na moj vrt prišli z asteroida B-612. Da, s tistega, na katerem živi Mali princ iz romana Antoina Saint-Exuperyja. In odkar se je rdeča okitila z množico popkov, za njo pa se je elegantno razcvetela tudi bela vrtnica, se vsak večer pogovarjamo. Jaz ju zalivam s spomini na mamo, onidve mene objemata s svojim vonjem. In tako si vzajemno podarjamo hvaležnost.

»Zaradi časa, ki si ji ga žrtvoval, je tvoja vrtnica tako dragocena,« sem se ob tem spomnila, kako Mali princ pojasnjuje, zakaj je ta njegova vrtnica posebna in povsem edinstvena. Da, tudi moji vrtnici sta posebni. To slišim vsak večer iz njunega vonja in vem – to, kar šepetata, so moja neizgovorjena čustva. In ko sem ju malo prej zalivala, sem se vprašala, zakaj sem mami hvaležna šele zdaj, ko je ni več. Zakaj ji tega nisem povedala, ko je bila živa? Je to vedno tako v odnosih med starši in otroki? In ali vrtnice obstajajo zato, da nas spomnijo, kako čudovito diši ljubezen?