Kako govoriti s tišino

Fantek jo je pogledal naravnost v oči, »ima rada«, se je potrudil, da bi ji ustregel. »Lola,« ga je dopolnila mama in od sinka očitno pričakovala, da bo ponovil svoje ime. »Lolo,« je dejal in se začel veselo smejati.

»Zdaj pa povej vse,« je pred malčka postavila novo nalogo. »Vse,« je zmagoslavno ponovil, prepričan, da je mama od njega pričakovala prav besedo, ki jo je pravkar izgovoril. »Ampak neee …« se je smejala: »Reci mama ima rada Lola …«

A Lolo ni bil nič več razpoložen za pouk iz maternega jezika. Zlezel je mami med roke in jo tesno objel. Tišina med njunima obrazoma je povedala vse. In v tem trenutku je tudi ona dojela, da ji sinček prav tako ponuja poduk, in to iz pomena vseh tistih besed, o katerih je hotela, da bi jih povezal v svoj prvi stavek.

Danes je mednarodni dan maternega jezika in pravi trenutek za razmišljanje o tem, kako pomembno je vzgajati otroke, da bodo zrasli v ljudi, ki bodo znali izraziti vse tisto, kar mislijo in čutijo, pa tudi razumeti, kar jim govorijo drugi. Jezik je vesolje, v katerem počiva smisel, in bolj natančno ko se nam uspeva izražati ter točno razumeti tisto, kar je bilo izrečeno, večje je upanje, da se bomo imeli radi, ne pa vojskovali.

V ZN so se odločili materni jezik proslavljati 21. februarja, da bi s tem poudarili kulturološko raznolikost in večjezičnost. Da bi opozorili na izumiranje jezikov – od približno šest tisočih, kolikor se jih govori po svetu, jih 43 odstotkov pospešeno izginja.

A enako pomembno, kot je negovati svoj jezik, se je tudi naučiti nekaj tujih. Od vsega pa je najpomembneje pozorno poslušati. In vse tolikokrat ponoviti, kolikorkrat je treba za to, da jezik izgine in ostane samo smisel, ki ga je nato mogoče izraziti s tistim skupnim maternim jezikom vseh ljudi – s tišino.