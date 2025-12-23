Kako postati član britanske kraljeve družine

Če se svet deli na tiste, ki do praznikov nimajo posebnega odnosa, in na tiste, ki obožujejo evforijo, ki jih spremlja, sama nedvomno sodim v prvo skupino – z izjemo prvega maja, ki je bil s kresom, dobro glasbo in še boljšo družbo vedno moj najljubši.

Moja hčerka je druga zgodba, jabolko, ki se je od drevesa skotalilo kilometre po hribu. Za rojstne dneve peče torte, nakupuje klobučke in vse možne artikle z napisom Happy birthday. Nadvse resno jemlje tudi godove, ki kličejo vsaj po peki peciva.

Za veliko noč za mlajšega brata na vrtu organizira lov na zaklad, za noč čarovnic pa naš dom spremeni v hišo strahov, ki je vsako leto bolj grozljiva. V vlogah pomočnikov, ki se trudijo starše pripeljati do infarkta, nastopajo tudi tašča in sošolci.

Hkrati s prvimi božičnimi okraski v izložbah se je v začetku novembra, ko je bil naš dom še vedno poln duhcev, buč in čarovnic, prebudil tudi hčerkin božični duh.

Najprej je bilo nujno treba kupiti material za izdelavo voščilnic (na pošto sem jih seveda odnesla včeraj). Letos jih je poslala 15, upokojene prijateljice moje mame so njene redne dopisovalke. Že prvega decembra smo postavili smreko, na srečo imamo plastično, sicer od nje do božiča ne bi nič ostalo.

Nato se je lotila zunanjščine in napeljala lučke na balkonsko ograjo in vrbo na vrtu. Ker je v naši soseski očitno veliko ljudi, ki so ji podobni, je sredi decembra ugotovila, da okolica naše hiše ni niti približno dovolj okrašena in da nas sosedje prekašajo v vseh pogledih. Iz supermarketa smo se ta vikend odpeljali še z dvema svetlobnima verigama, ki smo ju dobili po znižani ceni. Z nami sta romali tudi božična škatla za piškote in velika skleda za mesenje testa.

Ob pogledu na račun nisem niti trznila. Pomislila sem namreč na Carole Middleton, ki je s prirejanjem zabav zgradila imperij, postala multimilijonarka in hčerko omožila v britansko kraljevo družino.