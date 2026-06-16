Kako sem z Ivico Osimom spoznal nogometna nebesa

Junij 1990. Bližalo se je nogometno svetovno prvenstvo v Italiji. Zaključeval sem srednjo šolo, opravil vozniški izpit in nabiral izkušnje na lokalnem radiu. Obseden sem bil z načrtom, kako priti do nizozemske nogometne reprezentance, ki je v Mokricah čakala na zadnji preizkus pred odhodom na mundial. V Zagrebu je bila namreč na programu prijateljska tekma z Jugoslavijo.

Radijski šef mi je za spodbudo odobril domnevno brezupno službeno misijo z dve leti starim jugom 45, čeprav sem bil zelo mlad voznik. Zato sem vlogo šoferja prepustil dve leti starejšemu prijatelju Draženu. Pred vhodom v grad Mokrice, kjer so bili nastanjeni Nizozemci, sem prestregel Franka Rijkaarda, Ruuda Gullita, Marca van Bastna, brata Koeman in druge, ki so se vračali s sprehoda pred kosilom. To so bili časi romantičnega novinarstva, ni bilo strogih pravil, le znajti si se moral.

Gullit ni uslišal moje prošnje, Ronald Koeman in Rijkaard sta mi namenila nekaj minut, van Basten je odvihral po mostičku, nadobudnega novinarja z deset kilogramov težkim snemalnikom Uher na rami in zdelanim mikrofonom se je usmilil še Gerald Vanenburg. Bil sem več kot navdušen, Dražen pa je medtem navezal stik z nadvse privlačno novinarko hrvaškega časopisa Top. Ker je moral njen fotograf nujno po drugih opravkih, je predlagala: »Peljita me v Zagreb, jaz pa bom v hotelu Laguna uredila intervju z jugoslovanskim selektorjem Ivico Osimom.«

Bila je prelepa, da ji ne bi verjela ... In zgodilo se je! Legendarni Ivica Osim osebno je namenil skoraj celo uro najstniškemu reporterju s Koroškega radia iz Slovenj Gradca. V poznih večernih urah sva klepetala v hotelskem baru. Osim je v vsej svoji boemski veličini verižno kadil in pil viski, jaz pa sploh nisem mogel verjeti, da selektor reprezentance, ki bo kmalu tudi s Srečkom Katancem odigrala prvo tekmo na svetovnem prvenstvu, potrpežljivo in poglobljeno odgovarja na moja vprašanja. »Ajde, mali, dovolj bo! Dober si,« se je po očetovsko poslovil, potem ko sem pobliže spoznal nogometna nebesa.