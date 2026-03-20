Kakršen oče ... japajade!

Najprej, če je res sila, mu zamenjaš posračkano plenico. Ko minejo milijoni sekund, ga zjutraj oblačiš za vrtčevsko trpljenje, za šolo mu že prepustiš, da sam izbere med dvojimi hlačami in jopicama. Potem začneš ugibati, ali bo imel z leti približno enak ali povsem drugačen okus za oblačenje. Ne samo okus, tudi obči odnos do dihotomije, ali obleka naredi človeka ali človek obleko.

Pridejo leta, ko pozabiš na svoje zgodnje najstništvo in se čudiš njegovemu zmišljevanju. Glede oblek pa parfumov, na katere si sam prvič pomislil, ko so te tretjič opozorili, da zgolj naravni telesni vonj v družbi ni vrhunec dobrodošlosti. Potem spoznaš, da je tudi stopnja identifikacije z glasbo lahko med očetom in sinom zelo različna, sploh širina identifikacijske palete. Lahko pride do srčne žalosti, ko uvidiš, da tvoj rojenec v fuzbalu navija za nekoga, ki si ga ti v njegovih letih črtil in ga še črtiš do obisti, ker ti je oče dopovedal, da gre, pa naj so to hoteli ali ne, za naslednike naših zavojevalcev med drugo svetovno vihro.

Potem slišiš, da mladina o prvem avtu razmišlja v letih, ko si se ti, če malo pretiravam, nehal igračkati s svojimi ljubimi Mejd in Čajna. In ko skupaj sedita v avtu, ti za volanom, on kot nestrpen sovoznik, ves čas poslušaš, kaj vse, pa naj si še tak navijač Lewisa Hamiltona, počneš narobe. Zdi se ti, kot bi poslušal sebe, ko na sovozniškem sedišču pametuješ svoji voznici, življenjski sopotnici.

Seveda je treba nasledniku dopovedati, kaj zgodovinsko pomeni rdeča barva, kaj črna, glede bele pa se težko strinjava, vsaj glede štumfkov. V mojih časih so veljali za simbol kmetištva ali teništva, ta čas so oh in sploh in.

Rad bi izrazil, kako se časi spreminjajo in predvsem, kako čas šprinta. Čeravno sva z rojencem različnih oblačilnih stilov, letos nosim njegovo prehodno bundo. Ker je njemu, ki sem ga še včeraj previjal – postala premajhna.