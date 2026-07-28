Kapo dol pred mamami

Preživeli smo svetovno nogometno prvenstvo, a tako, kot se žoga ves čas kotali, se ves čas rojevajo tudi nove nogometne zgodbe. Nekatere so navdihujoče, druge zgolj sramotne. Slednje tokrat ni treba iskati zunaj slovenskih meja.

A najprej k lepim stvarem. Bolj kot finalna tekma mundiala bodo z mano ostale zgodbe o izjemnih mamah, ki so svoje sinove vzgojile tako, da se jim lahko le poklonimo. Enim in drugim.

Ves svet je spremljal družinsko dramo, ki jo je doživljal vratar Zelenortskih otokov Vozinha. Solze moža v zrelih letih, ki si je želel le to, da bi ga na najpomembnejši tekmi življenja v živo videla igrati mama, so ganile množice. Toda 15.000 dolarjev za vizum je bilo zanjo preveč. Kljub temu so skupaj z njim vsi držali pesti, da bi se razpletlo tako, kot je edino prav. In se je.

Štiridesetletnik, ki se je izkazal na zelenici in postal zvezdnik družbenih omrežij, je medijem povedal, da je hkrati obupan in srečen. Ko je Ana Candida Evora po posredovanju naposled stopila na ameriška tla, se je mora za oba končala in ganjena sta si pred kamerami padla v objem. »Nobena mati ne bi smela zamuditi trenutka, ko njen sin piše zgodovino,« je izjavil demokratski politik Hakeem Jeffries, ki je zanjo napel vse sile.

Zgodovinski trenutek, ko je sin postal svetovni prvak, pa je v živo spremljala mama španskega napadalca, 24-letnega Nica Williamsa. Ko je v roke prijel zlato medaljo, ni pomišljal, ampak je stekel do tribune in jo predal njej, ki si jo je s širokim nasmehom ponosno nadela okrog vratu. S tem ji je izkazal hvaležnost, ker je zanj in za njegovega starejšega brata Iñakija, ki je prav tako igral na prvenstvu, tvegala vse. V sedmem mesecu nosečnosti sta z možem zapustila rodno Gano in premagala na tisoče kilometrov, da bi njuni otroci živeli bolje.

In slovenska zgodba, ki ne more navdihniti nikogar? Ko bi se vsaj tudi v nedeljo na koprski Bonifiki našla kakšna mama, ki bi močno povzdignila glas in agresivnim neotesancem navila ušesa. Žal je ni bilo.