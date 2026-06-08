»Še malo se približata drug drugemu in se na glas zasmejeta. Veselo, sproščeno, širokogrudno. Ali še bolje: srečno. Srečno zdaj, v tem trenutku, kar edino res šteje.«

Odstavek Brine Svit v njenem romanu Adiós Buenos Aires potopi v razmišljanje, kako se pravzaprav srečujemo, pozdravljamo, objemamo, mahamo …

V Franciji malone ne mine srečanje brez poljuba na obe lici, faire la bise. Grega trdi, da mora vsak objem trajati vsaj po devet sekund. Katarina stisne »srce na srce«. Urška vakuumsko poljubčka. Radost je, da te znanec, ki te od veselja, da te je srečal, malo dvigne pri objemu. Brenčanje srca ob snidenju z najljubšo osebo pa je sploh nekaj čudovitega.

Vsakič ko sem obiskala nono, sva si ob slovesu izmenjali objem, pri vratih sem ji še enkrat pomahala in ona meni, po zraku sva si poslali poljubček. Tudi ko sem jo poslednjič objela – ko njeno srce ni več bilo –, sem se pri vratih ustavila, pogledala nazaj in ji še enkrat pomahala. Prepričana sem, da je tudi njena roka, čisto narahlo, še zadnjikrat zanihala proti meni …

V naši družini smo vsi navajeni, da si ob slovesu še enkrat pomahamo. Ko smo bile s sestro in sestrično še majhne deklice, smo vsakič, ko so nas starši pustili na morju pri dedku in noni, bosih nog tekle za avtom in mahale kot nore. Tudi ko kam pospremim svojega najljubšega prijatelja Andreja, vedno še pogledam za njim. Četudi se mu mudi, se ozre. In si veselo pomahava.

»Pri nas doma pa si nikoli ne voščimo ne dobro jutro ne lahko noč,« skoraj otožno zavzdihne prijateljica Sašura, ko govoriva po telefonu in zasliši, kako zaželim očetu, naj dobro spi. V malih, a pomenljivih trenutkih, ko se pozdravljamo, objemamo, mahamo, se skriva nekaj globoko človeškega. In nič samoumevnega.

En dolg objem in dva ovinka natočenega sladoleda, prosim!